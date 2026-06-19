Plus especial en Corrientes: cronograma de pago para trabajadores municipales

El pago del plus especial para los trabajadores municipales de Corrientes comenzará el martes 23 de junio y se desarrollará en dos días. El beneficio corresponde al tercer adicional de junio y alcanzará a personal de planta permanente, contratados y agentes neike.

Los empleados de planta, contratados y neike bancarizados tendrán acreditado el monto en sus cuentas bancarias el martes 23. Los fondos podrán retirarse a través de los cajeros automáticos habilitados.

En tanto, los agentes neike que no cuentan con bancarización deberán percibir el beneficio de manera presencial en la Caja Municipal de Préstamos, ubicada en Brasil 1269. La atención se realiza de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

Cronograma

Martes 23 de junio: DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4.

Jueves 25 de junio: DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

La modalidad de pago fue organizada de esa manera debido al asueto municipal previsto para el miércoles 24, fecha en la que se conmemora a San Juan Bautista, patrono de la ciudad.

Por otra parte, los trabajadores neike bancarizados que todavía no tienen tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla en la sucursal del Banco de Corrientes ubicada sobre avenida Teniente Ibáñez 1826. En esos casos, regirá el mismo cronograma establecido según la terminación del DNI.