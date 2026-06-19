Responsabilidad Fiscal: Corrientes participó de la reunión encabezada por el ministro Caputo

El Gobierno de Corrientes formó parte activa de una nueva asamblea plenaria del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, desarrollada el jueves 18 de junio en la ciudad de Paraná, capital de Entre Ríos.

La jornada técnica e institucional estuvo liderada de forma presencial por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

La comitiva de la provincia de Corrientes estuvo encabezada por el titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Héctort Grachot. El cónclave federal contó además con la participación del gobernador anfitrión, Rogelio Frigerio, y congregó a los ministros, secretarios de Hacienda y equipos técnicos de la totalidad de las jurisdicciones adheridas al régimen, quienes componen el Comité Ejecutivo y la Coordinación Técnica del organismo de control.

Auditoría de los Presupuestos 2026 y proyecciones plurianuales

El temario de la sesión incluyó una pormenorizada rendición de las actividades desarrolladas por las comisiones técnicas permanentes desde la última reunión plenaria, que había tenido lugar el 11 de diciembre de 2025 en Mendoza. El informe de gestión estuvo a cargo del secretario del Comité Ejecutivo y actual ministro de Economía de San Juan, Roberto Gutiérrez, quien expuso las tareas de evaluación y seguimiento normadas por la Ley N.º 25.917.

En cumplimiento estricto con las funciones de auditoría del Régimen Federal, los ministros consideraron y votaron de forma unánime la aprobación de los informes de cierre presupuestario del ejercicio fiscal 2024. Asimismo, el Consejo dio luz verde a los Presupuestos 2026 presentados por las provincias y a las Proyecciones Presupuestarias Plurianuales 2026-2028, un paso técnico obligatorio para garantizar la sustentabilidad de la deuda y el equilibrio financiero de las administraciones locales.

Durante el encuentro en la capital entrerriana, los funcionarios aprobaron también la Memoria y Cuenta de Inversión del propio Consejo Federal correspondiente al balance del año 2025, respaldada por su respectivo dictamen de auditoría externa.

Debate por reformas normativas y el calendario electoral del gasto

Más allá de la validación de los números del pasado reciente, el eje político de la jornada estuvo marcado por la presentación de una propuesta metodológica orientada a abrir un proceso participativo de debate entre la Nación y las provincias. El objetivo de esta iniciativa es diseñar un borrador con actualizaciones integrales al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, buscando adecuar los topes de incremento del gasto corriente y los niveles de endeudamiento a las dinámicas macroeconómicas vigentes y a las demandas operativas de los municipios.

De acuerdo con el cronograma institucional aprobado por las delegaciones oficiales, la discusión técnica de estas reformas y el monitoreo de las metas de gasto se retomarán en el corto plazo. La próxima sesión del Consejo Federal quedó pautada para el mes de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el cierre del año parlamentario y fiscal se concretará durante el mes de noviembre en la provincia de San Juan.