Juan Pablo Valdés adelantó el desembarco de una "industria importante" en Corrientes

Tras encabezar el acto oficial de inauguración de las nuevas dependencias de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec), el gobernador Juan Pablo Valdés anunció de forma oficial que en las próximas semanas concretará la presentación de una nueva e "importante industria" que definió su radicación en el territorio correntino.

Si bien el mandatario provincial optó por mantener bajo estricto hermetismo el nombre de la firma y el volumen total del desembolso financiero por razones de confidencialidad de mercado, confirmó que las negociaciones con los ejecutivos se encuentran en su fase final.

Valdés encuadró este próximo hito en la estrategia permanente que lleva adelante su administración con los distintos conglomerados del sector privado, a quienes se les expone detalladamente el paquete de beneficios tributarios y las ventajas estratégicas que ofrece la jurisdicción frente a otros distritos de la región del Norte Grande.

Incentivos impositivos: tasa cero para la producción fabril

El núcleo de la propuesta correntina para captar proyectos de inversión se apoya en una estructura de presión fiscal sensiblemente inferior a la media nacional. El gobernador detalló los argumentos técnicos que utiliza la administración en las mesas de enlace con los directivos corporativos para inclinar la balanza a favor de la provincia.

"Yo le contaba justamente a alguien del sector privado que acá la tasa impositiva general es muy baja, pero que la alícuota para la actividad industrial es del 0%", remarcó el jefe de Estado provincial.

En la misma línea, Valdés ponderó la articulación política con los municipios locales al señalar que "las tasas municipales también acompañan los proyectos, porque si hay algo que se entiende perfectamente en Corrientes es justamente la necesidad prioritaria de generación de empleo genuino".

Materia prima disponible y valores competitivos del suelo

Más allá de los atractivos aduaneros e impositivos internos, la gobernación fundamenta su competitividad en el mercado de bienes raíces industriales y en el volumen de recursos naturales disponibles para el agregado de valor en origen.

Valdés puntualizó que las tierras productivas de la región se encuentran actualmente en un valor de mercado que calificó como "un precio excepcional, casi sin sentido muchas veces", lo que reduce significativamente la inversión inicial de capital en obra civil.

El esquema de captación oficial no se limita a un sector específico, sino que aprovecha la diversidad geográfica de la cuenca litoraleña.

El gobernador reseñó el abanico de conversaciones que mantienen los equipos técnicos del Ministerio de Producción con operadores internacionales de la cadena arrocera, el complejo forestal, la ganadería de exportación y la producción frutihortícola.

"Tenemos una enorme disponibilidad de materia prima que espera ser industrializada dentro de nuestras fronteras. Las oportunidades están, hay que salir a buscarlas", concluyó.