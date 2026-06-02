Corrientes: digitalizan los trámites entre el Poder Judicial y el Registro Provincial de las Personas

El Ministerio de Justicia y el Poder Judicial de Corrientes acordaron la eliminación del papel en las comunicaciones con el Registro Provincial de las Personas. La firma del convenio transforma el intercambio administrativo entre ambas instituciones de la provincia.

El acuerdo fue rubricado por el ministro Juan José López Desimoni y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan. Ambas autoridades confirmaron que este nuevo esquema de tramitación digital entrará en vigencia obligatoria el próximo 29 de junio.

La implementación técnica se canalizará principalmente a través de la plataforma electrónica Forum Institucional. Esta herramienta segura permitirá que el Registro reciba los requerimientos de los juzgados y responda directamente dentro del expediente electrónico.

Canales y protocolos

Para la gestión de los oficios provenientes de otras provincias se utilizará el sistema denominado Bus Federal de Justicia. En tanto, las presentaciones de los profesionales auxiliares se realizarán mediante un correo electrónico institucional específico.

En forma simultánea, el máximo tribunal provincial aprobó el Protocolo de Gestión y Envío de Oficios destinado al organismo registral. Esta normativa fija modelos estandarizados y obligatorios para unificar los criterios de juzgados, tribunales y profesionales intervinientes.

El nuevo esquema garantiza una mayor trazabilidad y celeridad en trámites que antes dependían de la circulación física de documentos. Para asegurar un correcto funcionamiento, se brindará capacitación específica al personal del Registro de las Personas.

Eficiencia institucional

Esta medida se inscribe en la política de modernización, despapelización y digitalización que lleva adelante el Ministerio de Justicia de la provincia. El propósito central de la reforma apunta a optimizar la calidad del servicio que se le brinda a la ciudadanía correntina.

Del acto oficial celebrado en el Salón de Presidencia participaron también las autoridades del Registro Provincial de las Personas, Pablo Cano y María Gloria Noguera. Los funcionarios estuvieron acompañados por los equipos de gestión técnica judicial.