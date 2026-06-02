Gas natural y energía: los ejes que llevó Juan Pablo Valdés a la Asamblea del Norte Grande

El gobernador Juan Pablo Valdés participó este martes de la 23° Asamblea del Norte Grande, realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde junto a mandatarios provinciales y autoridades nacionales analizó una agenda común orientada al desarrollo estratégico del NEA y NOA.

Tras el encuentro, el mandatario correntino destacó la importancia de avanzar en obras e inversiones que permitan mejorar la competitividad de las provincias del norte argentino.

“Avanzamos en una agenda común para el impulso de proyectos que buscan reducir asimetrías y mejorar la competitividad de nuestras provincias”, expresó Valdés al finalizar la reunión.

El gas natural, uno de los principales planteos

Uno de los temas centrales de la asamblea fue la necesidad de impulsar infraestructura energética que permita la llegada del gas natural al NEA y al NOA, una demanda histórica de las provincias del norte que buscan mejorar las condiciones para el desarrollo industrial y productivo.

Según indicó el gobernador, el acceso a esta fuente de energía resulta clave para fortalecer la competitividad regional y generar nuevas oportunidades de inversión.

Agenda de desarrollo para el Norte Grande

Durante la reunión también se analizaron iniciativas vinculadas a logística, energía, recursos hídricos, tecnología, conectividad y apertura de mercados.

Valdés sostuvo que estos ejes permitirán potenciar la producción regional, mejorar la calidad de vida de los habitantes y favorecer la generación de nuevos acuerdos comerciales.

“Esto nos permitirá potenciar la producción y la calidad de vida de nuestra gente, además de generar oportunidades de inversiones y nuevos acuerdos comerciales”, remarcó.

Participación de gobernadores y autoridades nacionales

La asamblea se desarrolló en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y contó con la participación del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, además de los gobernadores Leandro Zdero, Raúl Jalil, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Carlos Sadir, Hugo Passalacqua, Gustavo Sáenz, Elías Suárez y Osvaldo Jaldo.

La reunión ratificó el trabajo conjunto de las provincias del Norte Grande para impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo que permitan disminuir las brechas históricas con otras regiones del país.