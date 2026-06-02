Terrorismo, el duro cargo con el que marcha a juicio el Tren de Aragua en Corrientes

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, el máximo órgano de la Justicia Federal en la provincia, confirmó los procesamientos de 13 personas que habrían integrado la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Entre los cargos con los que quedaron más cerca del juicio se encuentra el de terrorismo.

La Cámara dispuso en las últimas horas rechazar uno de los últimos recursos que tenían las defensas de 13 personas vinculadas con el Tren de Aragua en Corrientes y confirmar la ampliación del procesamiento con prisión preventiva, respecto del delito previsto en el art. 210 ter (organización criminal) del Código Penal.

Entre las consideraciones salientes del fallo, los jueces indicaron que "tal como lo habían sostenido los fiscales en uno de sus dictámenes, el juez (de primera instancia) señaló en su resolución que “la plataforma de lavado de activos descripta concurre realmente con un esquema organizado para la recolección y provisión de fondos destinados al financiamiento de una organización criminal transnacional, cuyo objetivo fundamental consiste en ejecutar actos destinados a atemorizar y extorsionar a la población civil, generando condiciones de control territorial violento”.

Asimismo, precisaron que "la estructura investigada poseía permanencia temporal, distribución funcional de tareas, coordinación interna y proyección transnacional, extremos que, a su criterio, permitían adecuar provisoriamente la conducta de los imputados a la figura de organización criminal prevista en el art. 210 ter del Código Penal, en concurso con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo".

QUIÉNES SON

Guillermo Rafael Boscan Bracho -considerado líder-

Eduardo Abulafia

María Adaly Contreras

José Antonio Lanz Guevara

Emmanuel David Urdaneta Bracho

María Alexandra Bohorquez Carroz

Alexander José Bohorquez Parra

Marilén del Valle Carroz González

Diego Andrés Bohorquez Carroz

Freider José Domínguez Contreras

Enyerbeth Yordanis Camargo Espina

Contreras Mayibell Coromoto Domínguez

Maikely Teresa Domínguez Contreras

GRAN CAPACIDAD ECONÓMICA

La investigación destacó que, mediante intervenciones telefónicas, tareas de inteligencia, análisis patrimoniales y financieros, levantamiento del secreto bancario, allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos, documentación, dinero y bienes registrables, se verificaron maniobras compatibles con lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

¿Cómo se canalizaba el dinero? A través de sistemas informales de transferencia de dinero, utilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales sin justificación económica, adquisición de bienes con fondos de origen presuntamente ilícito y operaciones efectuadas desde el local comercial denominado “Giro Activo”.

Asimismo, la organización se encontraba dividida en dos células operativas encabezadas por Enmanuel David Urdaneta Bracho y Adaly María Domínguez Contreras, quienes mantenían comunicación permanente con Boscán Bracho y ejecutaban directivas impartidas por éste aun mientras permanecía detenido.

BIENES Y FONDOS

Entre los bienes que manejaba la organización en Argentina, los imputados adquirieron un lote en el Barrio Privado “San Simón” ubicado en provincia de Buenos Aires; un campo en la localidad de San Luis del Palmar, Corrientes; una residencia y local comercial en La Plata, provincia de Buenos Aires y otras cuatro propiedades registradas a nombre de Diego Eduardo Abulafia.

También compraron una camioneta Toyota SW4, un automóvil Volkswagen Nivus, un automotor Toyota Yaris, una camioneta Honda CR-V, entre otros y se incautó un total de USD 51.576 en el domicilio de Adaly María Domínguez Contreras.

Además, algunos de los imputados constituyeron una sociedad fantasma como pantalla llamada Oviedo Magali y Bohorquez Carroz María Estudio S.R.L.” para la explotación del local de estética “Total Nails”.

Luego dicha estructura societaria paso a llamarse "Studiomm2025”, lo que refuerza el indicio de que la sociedad operaba con fines de ocultamiento patrimonial y desvío de fondos, según concluyeron los investigadores.