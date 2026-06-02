La Comisión de Legislación del Trabajo quedó formalmente constituida y destacó la plena vigencia de la modernización laboral

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el diputado nacional Lisandro Almirón (La Libertad Avanza), celebró una reunión en la que se completó la conformación de sus autoridades para el presente período legislativo, dando inicio a una nueva etapa de trabajo orientada a acompañar las transformaciones que demanda el mundo laboral argentino.

Durante el encuentro fueron designados como Vicepresidente Primero el diputado Sergio Palazzo (Unión por la Patria), como Vicepresidenta Segunda la diputada Gladys Hemenuk (La Libertad Avanza), mientras que las secretarías quedaron a cargo de los diputados Fernando De Andreis (PRO), como Secretario Primero, y Sergio Capozzi (PRO), como Secretario Segundo.

En la reunión se destacó especialmente la entrada en vigencia de los Decretos Reglamentarios Nros. 407, 408 y 409, que permiten la implementación efectiva de los capítulos laborales contenidos en la Ley de Modernización Laboral Ley 27.802 representan un paso decisivo en el proceso de modernización laboral impulsado por el presidente Javier Milei.

Almirón sostuvo que estas herramientas normativas brindan seguridad jurídica, promueven la formalización del empleo y contribuyen a generar condiciones más favorables para la inversión y la creación de puestos de trabajo genuinos en todo el país.

“Argentina necesita un régimen laboral moderno que incentive la contratación, reduzca la litigiosidad y acompañe el crecimiento del sector privado. La reglamentación de estos instrumentos constituye un avance concreto en ese camino”, expresó el presidente de la comisión.

La conformación plural de las autoridades de la comisión refleja la voluntad de construir ámbitos de debate institucional que permitan avanzar en reformas estructurales destinadas a fortalecer el mercado laboral argentino y generar más oportunidades para millones de trabajadores.