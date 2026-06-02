Corrientes: aumento salarial del 10% para municipales y mejoras en asignaciones familiares

Los trabajadores municipales de Corrientes tendrán un aumento salarial del 10% a partir de junio, tras un nuevo acuerdo alcanzado en la Mesa Paritaria. La medida también incluye una actualización de las asignaciones familiares y alcanzará a los beneficiarios del programa Neike Chamigo.

El entendimiento fue sellado este lunes por la noche entre representantes del Departamento Ejecutivo, concejales capitalinos y dirigentes de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales.

La actualización salarial se aplicará sobre el salario básico de todo el personal y tendrá impacto en el pago del aguinaldo. Los porcentajes definidos se encuentran en línea con los incrementos anunciados para la administración pública provincial.

Nuevos montos para asignaciones

Además de la recomposición salarial, las partes acordaron mejoras en distintos beneficios familiares. Así quedaron los nuevos montos:

Asignación por Hijo 100.000 pesos

100.000 pesos Asignación por Hijo con Discapacidad 324.750 pesos

324.750 pesos Asignación Prenatal 100.000 pesos

100.000 pesos Asignación por Nacimiento 83.000 pesos

Por otra parte, la Asignación por Adopción se fijó en 493.000 pesos y la Asignación por Matrimonio en 123.500 pesos.

Continuarán las negociaciones

Las mejoras se suman a los incrementos acordados durante marzo en el marco de las primeras reuniones paritarias del año. Desde la gestión del intendente, Claudio Polich, señalaron que las medidas fueron definidas considerando el contexto económico actual y la sostenibilidad financiera de la comuna.

Durante el encuentro, autoridades y representantes gremiales ratificaron la continuidad de las mesas salariales en los próximos meses. El objetivo será avanzar en nuevas mejoras para los trabajadores municipales mediante el diálogo permanente entre las partes.