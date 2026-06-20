Juan Pablo Valdés llamó a defender la libertad y la justicia en el Día de la Bandera

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este sábado el tradicional acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional, que se desarrolló en la capital correntina.

Ante miles de alumnos de cuarto grado de distintos establecimientos educativos, el mandatario provincial resaltó la importancia de la fecha y el significado del compromiso asumido por los estudiantes.

"La jura de la bandera es un paso fundamental en nuestro camino como ciudadanos", expresó Valdés al dirigirse a los niños y niñas que realizaron la promesa.

Durante su mensaje, el Gobernador sostuvo que la bandera representa valores esenciales para la sociedad argentina. "Libertad, unidad, justicia, bienestar y un profundo amor a esta patria", enumeró, al tiempo que remarcó que el símbolo patrio "abraza a todos los argentinos sin importar de dónde vengamos o hacia dónde vayamos".

En ese sentido, destacó el carácter integrador del país y recordó el espíritu del Preámbulo de la Constitución Nacional. "Nuestra bandera nos envuelve y protege a todos. Estos colores representan el coraje y la esperanza de un pueblo que hizo su camino luchando por los ideales de la libertad", afirmó.

Valdés señaló que la promesa realizada por los estudiantes trasciende el acto escolar y constituye un compromiso para toda la vida. "Hoy ustedes hacen una promesa de vida", aseguró, al explicar que implica defender la libertad de pensamiento, respetar a quienes tienen opiniones diferentes y trabajar siempre por la paz y la justicia.

Asimismo, remarcó que ser un buen ciudadano requiere ejercer la libertad con responsabilidad, cuidar a los más vulnerables y contribuir al crecimiento de la comunidad. "En estos años escolares no solo aprendemos matemáticas y geografía; también nos formamos en valores como la solidaridad, la responsabilidad, la fe y la esperanza", señaló.

El mandatario también agradeció el acompañamiento de docentes y familias en la formación de las nuevas generaciones y destacó el papel de los jóvenes en el futuro de la provincia.

"Ustedes son el futuro de Corrientes y el futuro de la Argentina", expresó. "En sus manos, en sus corazones y en sus sueños está la oportunidad de construir una provincia cada día más pujante y un país cada día mejor".

En otro tramo de su discurso, Valdés hizo referencia al espíritu solidario de los correntinos y recordó el ejemplo de los veteranos de Malvinas. "Cada vez que la vida los ponga a prueba, van a poder mirar a la celeste y blanca y renovar la energía para seguir adelante", manifestó.

Para cerrar, convocó a los estudiantes a mantener vivos los valores que simboliza la bandera y a trabajar unidos por el futuro del país. "Frente a la bandera todos somos iguales. Todos somos argentinos. Todos formamos parte de esta gran familia que es nuestra patria", concluyó.

El acto reunió a autoridades provinciales, municipales, representantes de las fuerzas de seguridad, docentes, familias y estudiantes que participaron de una de las ceremonias más significativas del calendario escolar argentino.