Corrientes: rematan el frigorífico Muralla China por 5 millones de dólares

La Justicia provincial rematará el frigorífico Muralla China, en Riachuelo, por 5 millones de dólares por una ejecución hipotecaria y con otros 8 embargos que pesan sobre la propiedad por reclamos laborales. La industria se había reactivado en 2019, con capitales chinos, con la expectativa de exportar su producción, pero el emprendimiento no pudo acceder nunca a la habilitación federal para exportar y en 2023 dejó a 100 personas sin trabajo

El remate se realizará el miércoles 8 de julio por orden del Juzgado Civil y Comercial n° 11, a cargo de la doctora María Virginia Tenev y en los autos caratulados "Velar Danuzzo Francisco José; VelarMariana Beatriz; Velar Gastón Federico contra La Muralla China S.A. sobre Ejecución Hipotecaria".

La subasta se realizará bajo el martillo de Sebastián Armando Vallejos (MP Nº310 – Colegiado Nº11) a las 10 en la en la sede del Colegio Público de Abogados -1ra Circunscripción- sito en calle Tucumán Nº 570 de la ciudad de Corrientes.

Se trata del inmueble ubicado en el Municipio de Riachuelo, sobre Av. San Héctor Valdivielso Sáez del Barrio “Frigorífico”, Sexta Sección, individualizado como Parcela “A” del Dupl. de Mensura Nº 28369 “U”, con una superficie total de 37 hectáreas.

La base del remate es de U$S 5.018.071,23 y si al cabo del lapso de una hora, no hubiere postores, se reducirá en un 25%, es decir, U$S 3.763.553,42. Además del embargo por ejecución hipotecaria, sobre Muralla China pesan otros ocho embargos por parte de los trabajadores del frigorífico, que reclaman salarios e indemnizaciones adeudadas y que se tramitan en el Juzgado Laboral n° 4, de Corrientes Capital. Las causas se iniciaron en 2022, 2024 y 2025.

El comprador deberá abonar el 10% en concepto de seña -a cuenta del precio- mediante depósito en cuenta judicial y el 4% en concepto de comisión, ambos calculados sobre el precio ganador en la subasta. El 90% restante del precio lo abonará por transferencia bancaria dentro del quinto día de aprobado el remate bajo apercibimiento de ordenar nueva subasta (art. 618 del CPCC). El comprador deberá constituir domicilio en la ciudad de Corrientes

Sueño trunco



A casi cuatro años de que se inaugurara y, esperando en vano su habilitación por parte del Senasa para exportar a China, el frigorífico La Muralla China cerró sus puertas en 2023. Dejó a más de cien trabajadores, unos 40 permanentes y el resto con contratos temporales sin su fuente laboral.

El sábado 26 de agosto de 2023, el presidente de la empresa de capitales asiáticos, Yi Zhuang, reunió a todos los trabajadores de la planta para informarles que, debido a las circunstancias del país y donde nunca logró conseguir la ansiada habilitación del organismo sanitario (a pesar de los innumerables intentos) no podía seguir con la compañía en funcionamiento.

Al lunes siguiente comenzaron uno a uno a recibir los telegramas de despido respectivos. Aunque con mucha angustia, los empleados entendieron la posición de la empresa ya que desde que abrió, el 29 de octubre de 2019, trabaja a pérdida. El despido tuvo un costo para la empresa por indemnizaciones de $14 millones.

Zhuang manifestó que el déficit mensual que tenía se había incrementado de manera tal que se hizo “insostenible continuar con el frigorífico abierto”. En rigor, una de las últimas facturas que llegó de electricidad pasó de $11 millones a $20 millones.

Con una faena mensual de 4000 cabezas, no se pudo sostener porque se incrementó el costo del consumo de energía, el mantenimiento enorme que requiere una planta de estas características

Zhuang comentó que, en un primer momento tuvo intenciones de aguantar hasta diciembre que, de concretarse un cambio de gobierno, se pudiera revertirse tal situación, pero cuando “las pérdidas mensuales pasaron a entre $10 y $15 millones, no venía un horizonte claro y fue irreversible su decisión”.

Fuentes cercanas a la empresa indicaron que solo estaban habilitados para exportar a Hong Kong y Brasil. “Son mercados chicos. Es inviable con estos mercados nada más. Hong Kong es solo menudencias y Brasil nos podría llevar solo la picaña y rabo. Y la planta tiene calderas muy grandes que, aunque el volumen de faena sea chico, hay que prenderlas y eso genera un costo altísimo que no se cubre con la hacienda que se vende en el mercado interno. No es lo mismo que un matadero”, señalaron.

Los meses pasaron y la autorización para vender a China no llegó: siempre faltaba algo. Con gran desesperación para lograrlo, el directivo chino hacía lo imposible para conseguirla y en “muchas ocasiones se dejó asesorar por iluminados que le prometían que le iban a gestionar tal habilitación si hacía tal o cual cosa, a cambio de dinero, situación que nunca llegaba”.

“Este frigorífico, con los anteriores dueños y antes de que cerrara, tenía un prestigio internacional, reconocido por la calidad de sus productos. Teníamos más de 20 mercados abiertos muy importantes como Rusia, Estados Unidos, Chile, Unión Europea y África, entre otros y nunca hubo reclamos. Así se trabaja compensando los mercados unos con otros: si mandás tren delantero a un mercado, el resto lo mandás a otro, si no es imposible”, remarcó una fuente.

Se comenzó con faena para mercado interno pero cuando hubo cambio de autoridades, las visitas para habilitarla se suspendieron en primera instancia, luego llegó la pandemia y después fueron meses donde nunca se avanzó, a pesar de los trámites presentados.



