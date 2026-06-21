Simonetti recibió distinción legislativa por sus obras

n El Dr. Jorge Eduardo Simonetti, columnista de El Litoral, recibió de manos del Vicegobernador de la Provincia Dr. Nestor Pedro Braillard Poccard, la Resolución N° 22 del 21 de mayo de 2026, por la cual el H. Senado de la Provincia declaró de interés legislativo la obra del referido escritor, cuyos libros, en un total de siete, fueron donados por el mismo para la Biblioteca de la H. Legislatura.



En el acto, el Vicegobernador recordó el paso de Simonetti por la casa de las leyes, destacando sus funciones de Diputado, Senador y Convencional Constituyente y Presidente de la Comisión de Redacción de la Reforma de la Constitución Provincial de 2007.



“Tuvimos la oportunidad de compartir la tarea legislativa, principalmente en la Convención Constituyente, en la que el Dr. Simonetti tuvo la especial tarea de intervenir en la redacción final de la Carta Magna Provincial”, destacó el Dr. Braillard Poccard. Agregó que su obra “promueve los valores democráticos”.

Los libros donados



fueron siete:



a) Crónicas de la Argentina Confrontativa (2014)



b) Justicia y Poder en tiempos de cólera” (2015)



c) Crítica de la Razón Idiota (2018)



d) La Neoizquierda (2019)



e) Las zonas oscuras de la Democracia (2020)



f) A Dios lo que es del César (2021) y



g) Lobizón (2023)



Con emoción, el escritor recordó su paso por los pasillos de la Legislatura, haciendo particular referencia, además de su tarea en la Convención Constituyente, a la elaboración de variados proyectos de ley, entre ellos los destinados a reglamentar la Constitución, especialmente aquéllos referidos a la Justicia. “Fui autor de leyes tales como la del Consejo de la Magistratura, el Jury de Enjuiciamiento, la creación del Fuero Contencioso Administrativo y del Fuero Electoral, entre otras, en mi carácter de senador provincial”.



“Ésta fue mi segunda casa durante varios años” -expresó-, agregando que “fue la función pública que más satisfacciones me dio y para la que tenía especial predilección”.



Finalmente, agradeció al Vicegobernador y a los Senadores por la distinción, que ocupará un lugar privilegiado entre los recuerdos más valorados.