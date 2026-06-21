Obras en la autovía de Ruta 12: "Es una obra sumamente fundamental", aseguró Valdés

Tras encabezar el acto central por el Día de la Bandera, el gobernador Juan Pablo Valdés ratificó que esta semana recibirá a autoridades del Gobierno nacional para formalizar el reinicio de las obras sobre la Autovía de la Ruta Nacional 12.

Asimismo, el mandatario anticipó una cumbre de gobernadores en Chaco y un nuevo viaje a Buenos Aires.

El inicio definitivo de la Autovía de Ruta 12 y la prioridad en el tramo crítico

El Gobernador ponderó la importancia de destrabar el financiamiento para la infraestructura vial del norte provincial: "Para la provincia de Corrientes la reactivación de la autovía de la Ruta 12 es una obra sumamente fundamental para todos los correntinos".

Respecto a la inminente llegada de la comitiva federal para supervisar las obras, Valdés detalló que "la semana que viene vamos a tener autoridades nacionales a los que estaré acompañando, vamos a estar recorriendo la obra y de esta manera dándole el inicio definitivo a esta obra".

Valdés remarcó que las primeras intervenciones de las máquinas deben concentrarse con urgencia en el trayecto que va desde el acceso aeroportuario hasta la Rotonda de la Virgen de Itatí, ya que "es el tramo más complejo y más complicado. Todos los días genera conflictos y sobrecargas a la Ruta 5".

Alianza de gobernadores en Chaco frente al escenario de recursos federales

La agenda de los mandatarios provinciales busca consolidar un bloque sólido para equiparar intereses comunes frente a la Casa Rosada.

La agenda política de la región se trasladará a Chaco, donde Leandro Zdero, oficiará de anfitrión técnico. "Vamos a estar acompañando al gobernador de Chaco y al de Santa Fe, en una reunión que se va a estar dando en la provincia chaqueña", confirmó Juan Pablo Valdés.

Aunque no se formalizó una grilla temática, el bloque tripartito —donde también se sumará el santafesino Maximiliano Pullaro— discutirá los esquemas de subsidios energéticos, logística hidroviaria, desarrollo de puertos regionales y la distribución equitativa de las partidas de coparticipación.

Nuevo viaje a Buenos Aires y preocupación por la caída de la coparticipación

Valdés anticipó que volverá a Capital Federal para dar continuidad a las carpetas institucionales abiertas. "Seguramente vamos a estar en Buenos Aires con la firma de algunos convenios", comentó al respecto.

En ese marco, Corrientes insistirá en la transferencia de tierras fiscales, la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay y las demoras en las regalías de Yacyretá, sumando un duro reclamo técnico por el mantenimiento de los accesos interprovinciales. "No tiene razón de ser que el puente General Belgrano no esté incluido en la zona de mantenimiento", agregó el mandatario.

Finalmente, Valdés habló sobre el panorama económico que enfrenta la administración provincial de cara al cierre del primer semestre.

"Todavía no estamos en un proceso de recuperación consolidado". dijo y agregó que Corrientes sufrió un recorte drástico de recursos en las últimas semanas, pues "la provincia registra una caída cercana a los 10.000 millones de pesos en los recursos coparticipables durante junio".

Igualmentese mostró expectante ante las promesas de Nación respecto a la liquidación impositiva: "Esperemos que este dato sea certero y que los correntinos tengamos más fondos para disponer en obras de educación, obras viales y obras pluviales".