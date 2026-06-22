Juan Pablo Valdés confirmó el inicio de exploraciones mineras en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció que durante las próximas semanas la Provincia avanzará con la firma de convenios para poner en marcha exploraciones mineras de tierras raras, una iniciativa que considera clave para diversificar la matriz productiva y generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.

Según adelantó, el acuerdo con los empresarios involucrados terminó de cerrarse la semana pasada y a comienzos de julio se realizará una conferencia de prensa para formalizar el inicio de los trabajos.

"Vamos a estar firmando los convenios para comenzar las exploraciones mineras de tierras raras en la provincia", sostuvo el mandatario en declaraciones al programa de María Mercedes Vázquez.

Dónde se realizarán las exploraciones mineras

Valdés explicó que existen distintos proyectos en estudio en el sur de Corrientes, principalmente en las zonas de Curuzú Cuatiá, Mercedes y Juan Pujol (Yofre), donde se detectaron indicios de presencia de tierras raras y cobre.

Además, señaló que también existen perspectivas favorables en otros puntos del territorio provincial.

"En la zona de La Cruz hasta San Carlos también hay una gran posibilidad de yacimientos de tierras raras y hay que explorar", indicó.

A esto se suman proyectos vinculados a arenas utilizadas para la industria energética, particularmente en el corredor que se extiende desde Empedrado hacia Bella Vista, así como otras áreas cercanas a la ciudad de Corrientes donde podrían realizarse estudios específicos.

Qué son las tierras raras y por qué son estratégicas

El gobernador destacó que las tierras raras son minerales de creciente demanda a nivel mundial debido a su utilización en tecnologías vinculadas a la transición energética.

Se trata de elementos fundamentales para la fabricación de componentes electrónicos, baterías, sistemas de generación de energía renovable y diversas industrias tecnológicas.

Por ese motivo, remarcó que las exploraciones podrían abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico para Corrientes.

"Hay oportunidad de trabajo y futuro para muchos correntinos", afirmó.

Trabajo conjunto con la UNNE

Valdés también confirmó que el Gobierno provincial viene trabajando junto a la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) para avanzar en acuerdos de cooperación vinculados a las tareas de exploración y análisis técnico de los proyectos.

Según explicó, el objetivo es aprovechar el potencial geológico de la provincia a partir de estudios científicos que permitan determinar la viabilidad de los distintos yacimientos.

El mandatario relacionó estos avances con las gestiones realizadas durante la misión institucional y empresarial que Corrientes llevó adelante en Estados Unidos.

Según recordó, la llegada de inversiones forestales y el interés de empresas mineras forman parte de los resultados obtenidos durante esa gira.

"Con esto prácticamente estamos concretando todo lo que fue la gira de Nueva York. Con la llegada de la forestación y con la llegada de las exploraciones mineras hemos avanzado mucho", concluyó.