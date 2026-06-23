Reinicia el juicio por Loan en Corrientes después de un comienzo caótico

El juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Peña y el posterior entorpecimiento de la investigación, reinicia este miércoles en el Escuadrón 48 de la Gendarmería, a cargo del Tribunal Oral Federal de Corrientes, luego de un parate obligado por los contratiempos ocasionados por uno de los imputados.

Tras la lectura de las minutas de las acusaciones que pesan sobre los 17 imputados, el tribunal de los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, a las 9,30 pondrá punto de partida a la tercera audiencia del juicio para el esclarecimiento del caso Loan.

En esta oportunidad se producirán dos momentos dentro del procedimiento que debe serguir el debate: por un lado se presentarán las nulidades que planteen las partes, y por otro, habrá un espacio para que los acusados declaren en indagatoria.

Estos trámites debieron realizarse la semana pasada, pero se retrasó la lectura de las piezas acusatorias confeccionadas por la fiscalía cargo de Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, así como la querella que representa a la familia del niño de quien no se tienen noticias desde el 13 de junio de 2024.

Las dmeoras ocurren luego de que uno de los imputados, el psicólogo Esteban Federico Rossi Colombo, se presentara siete horas más tarde y haya que rediseñar la arquitectura de este juicio para que asuma su representación una defensora oficial.

En ese caso, de acuerdo con lo normado, le corresponden al menos 72 horas a la abogada para interiorizarse del expediente.

Así se hizo y este miércoles se retomará el debate, que fue declarado abierto el miércoles último.

Como consecuencia de este empantanamiento en el que cayó el proceso es que tampoco se tiene certezas de cuándo podrán declarar los primeros testigos del caso.

Vale señalar, el primer turno de las testimoniales le corresponde a la familia del nene de la localidad de 9 de Julio, con la participación de María Luisa Noguera y José Peña, sus padres, así como el total de sus hermanos y tías, primos y tíos.

Si el juicio avanza ágil, podría concretarse el jueves, cuando también está prevista una audiencia y tras la cual se volverá a producir una pausa hasta la semana entrante.