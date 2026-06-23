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Corrientes: así será el cronograma de pago de sueldos con aumento para estatales

Abarca a activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

Por El Litoral

Martes, 23 de junio de 2026 a las 08:10

El Gobierno de Corrientes informó que, entre este miércoles 24 y el próximo martes 30, se abonarán los sueldos de junio a los empleados de la administración pública provincial. El pago alcanza a trabajadores activos, jubilados y pensionados, con los aumentos del 10% incluidos.

Cronograma de pago

El esquema de pagos se realizará de manera escalonada, según terminación del DNI.

  • Miércoles 24: DNI terminados en 0 y 1
  • Jueves 25: DNI terminados en 2 y 3
  • Viernes 26: DNI terminados en 4 y 5
  • Lunes 29: DNI terminados en 6 y 7. (Disponible desde el sábado 27 por homebanking y cajeros automáticos)
  • Martes 30: DNI terminados en 8 y 9 

 

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