Corrientes: así será el cronograma de pago de sueldos con aumento para estatales

El Gobierno de Corrientes informó que, entre este miércoles 24 y el próximo martes 30, se abonarán los sueldos de junio a los empleados de la administración pública provincial. El pago alcanza a trabajadores activos, jubilados y pensionados, con los aumentos del 10% incluidos.

Cronograma de pago

El esquema de pagos se realizará de manera escalonada, según terminación del DNI.