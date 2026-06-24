Juan Pablo Valdés inauguró un jardín de infantes en Villa Olivari

Este miércoles, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, inauguró el nuevo edificio del jardín de infantes anexo a la Escuela Nº 64 "José Luis Olivari" de Villa Olivari, una obra destinada a fortalecer la infraestructura educativa de la localidad.

"Estamos contentos de poder hacer entrega a esta comunidad de este jardín de infantes y a todos los docentes, de las mejoras que también reciben para poder educar", expresó Valdés durante su discurso.

Inversión en infraestructura y equipamiento

El mandatario provincial destacó que para concretar la obra se realizó una inversión cercana a los 500 millones de pesos, a lo que se sumó la entrega de mobiliario escolar, útiles y computadoras destinadas al nivel secundario.

Además, durante la jornada se otorgaron dispositivos del programa Mitaí Digital, una iniciativa que busca acercar herramientas tecnológicas a los estudiantes desde los primeros años de escolarización.

"Es el primer contacto digital de los niños, para que los alumnos que comienzan en este nivel inicial no queden excluidos de la tecnología", remarcó el gobernador.

Por su parte, la ministra de Educación, Ana Miño, resaltó el impacto de este tipo de obras en las comunidades y el valor de la escolarización temprana.

"Cada escuela que inauguramos tiene un significado especial, una nueva oportunidad para la comunidad donde se inaugura. Pero los jardines de infantes tienen algo único, porque es donde comienza esta hermosa aventura de empezar a aprender", sostuvo.

La intendente de Villa Olivari, Esther Ayala, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó la importancia de la inversión para el futuro de la localidad.

"Ellos son nuestro futuro, ahora será el futuro de Villa Olivari", expresó en referencia a los alumnos que asistirán al establecimiento.

A su turno, el director del nivel inicial, Eduardo Daniel Bagliardi, manifestó la satisfacción de toda la comunidad educativa por contar con un edificio propio, moderno y adecuado para el desarrollo de las actividades escolares.

Con esta inauguración, el Gobierno provincial continúa avanzando en la ampliación y mejora de la infraestructura educativa, incorporando además herramientas tecnológicas para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.