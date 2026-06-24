Mboyeré y política en el juicio que se salvó de caer por el peso de las nulidades

Enzo Di Tella es defensor oficial y representa en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña a Antonio Benítez, el tío del niño que, de acuerdo con la acusación, fue el último adulto en verlo antes de que su paradero pase a ser un misterio el 13 de junio de 2024.

El abogado este miércoles fue el primero en presentar como cuestión preliminar en el debate que se sustancia ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes un planteo de nulidad que resultó ser el corazón de la estrategia de las demás defensas.

Aunque conciso, fue contundente. Pero además, punzante.

Sin embargo, la respuesta tuvo el mismo espesor.

Di Tella aportó peso a la balanza de las nulidades observadas en el transcurso del proceso, al señalar como principal motivo la falta de precisión de las piezas acusatorias, es decir, los requerimientos de elevación a juicio confeccionados por la fiscalía y la querella en el que se enumeran los cargos con los que son requeridos los imputados.

Reclamó que no se trata de imputaciones claras, precisas y circunstanciadas -como señala la norma que deben ser-, que no se presentaron distribución de tareas ni roles, por lo cual dijo, no se trata de una acusación válida ni autosuficiente.

"Se trata de sospechas inferidas y difusas y se confunden autoría con coautorías y participación secundaria", señaló el lertado que antes de concluir sostuvo que la acusación es "autocontradictoria" y el proceso en su conjunto, pasible de "nulidad insalvable".

Fito Baqué, defensor de Elizabeth Cutaia.

Para el final se guardó un momento que destacó en el transcurso de las casi 10 horas que duró la audiencia.

"Todo este mboyeré jurídico tiene una responsable y es la jueza Cristina Pozzer Penzo, que llevó adelante una instrucción turbia y confusa", sostuvo y añadió que el trabajo en primera instancia tuvo "deficiencias y arbitrariedades".

Y siguió con una estocada al Ministerio Público Fiscal al referirse elípticamente al pedido que lleva adelante para que en este juicio puedan participar alternadamente siete fiscales y no solo dos como lo tiene permitido hasta ahora con Carlos Schaefer y Tamara Pourcel.

"En primera instancia faltaban fiscales, cuando ocurrió esta trágica desaparición, ahí debieron pedir más fiscales, cuando dejaron a un solo fiscal", dijo, en referencia al titular de la Fiscalía Federal de Goya, Mariano De Guzmán.

LA RESPUESTA

Para replicar el planteo de las defensas, en primer término habló la fiscal Pourcel, quien remarcó que la nulidad presentada ya había sido desaprobada. "Reedita un recurso rechazado en la elevación a juicio con lo cual resulta dilatorio", subrayó, además de mencionar que ningun abogado había individualizado "omisión o falla formal" así como tampoco "perjuicio o hecho nuevo que afecte el derecho" de los imputados a ser defendidos.

Y Schaefer fue el encargado de contestar el epílogo de Di Tella. "Atacó a una mujer que no puede defenderse", dijo en referencia a las críticas hacia el trabajo de la jueza Pozzer Penzo, quien como magistrada de primera instancia no puede participar del juicio.

Pero además, Schaefer fue enfático al señalar "desmiento que se haya llevado mal la instrucción", ya que a la labor del fiscal De Guzmán -enumeró- se sumaron los fiscales de la Procuraduría Especializada en Trata de Personas (Protex), Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, entre otros integrantes de ese Ministerio Público.

LA POLÍTICA EN EL JUICIO

A lo largo de las tres audiencias que se desarrollaron en el juicio por Loan Danilo Peña se hizo notable el interés de la defensora de Laudelina Peña, Mónica Chiribin, de traer a este debate la cuestión política como trasfondo de una situación que conmocionó en medio de la primera etapa del caso.

Declara Alan Cañete, acusado de formar parte del grupo de 10 fornáeos investigados por supuesto desvío de la investigación.

En ese sentido, logró, con éxito, que el Tribunal acepte como testigo al abogado José Fernández Codazzi, a quien acusa de coaccionar contra la tía de Loan para que venga a declarar a una fiscalía de la justicia ordinaria en Corrientes que al nene lo mató Pérez al atropellarlo con su camioneta. Todo lo cual fue desmentido luego por la propia Laudelina.

En efecto, luego de esa declaración en la capital correntina es que el exgobernador Gustavo Valdés se refirió al tema a través de la red social X, desde donde la exlegisladora nacional Elisa "Lilita" Carrió luego salió a decir que se comunicó con entonces mandatario provincial y con quien supuestamente mantuvo un intercambio sobre la resolución del caso.

Pues Chiribin también consiguió que la dirigente política venga a declarar, en fecha a determinar.

Y no es menor la espuma de dudas que quedaron flotando sobre el cóctel conformado por esta situación y una intervención del abogado de Elizabeth Cutaia, Fito Baqué, quien expresó su "solidaridad" con el pedido de Chiribín al decir que si no se convocaba a la dirigente y a Codazzi "esto queda como que aquí se está tapando algo o salvando a la política".

Inmediatamente el presidente del Tribunal, Fermín Ceroleni, le pidió: "No divague".

TODO SIGUE

Fueron apenas dos los defensores que no presentaron planteos de nulidad para hacer caer este juicio, de un total de 17.

Y aunque se desconocía el temperamento con el que este tipo de asuntos suelen ser tratados en los tribunales donde ejercen sus magistraturas los jueces que no son naturales de Corrientes (Eduardo Belforte de Formosa, Simón Bracco de General Roca y Enrique Bosch, de Resistencia), finalmente hicieron a un lado los pedidos de nulificar lo actuado hasta ahora y determinaron avanzar con el proceso.

Se disiparon así y por ahora, pues las defensas pueden recurrir a Casación, las dudas que había en torno al peso que tendrían las tachas que se hacen sobre el debate y con las que se esperazaban algunos abogados, para que todo esto pueda volver a foja cero.

Por el momento no ocurrirá.