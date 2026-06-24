Juan Pablo Valdés participó de la celebración por San Juan Bautista en Ituzaingó y destacó la tradición local

El gobernador Juan Pablo Valdés participó este martes en Ituzaingó de la fiesta patronal de San Juan Bautista, una de las celebraciones religiosas y culturales más tradicionales de la localidad. La actividad se desarrolló en el predio Multiespacio y reunió a ciudadanos, autoridades y turistas.

El mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente local Emilio Nicolás, ministros y funcionarios. Durante la jornada recorrió distintos sectores del predio y visitó la Expo Feria Artesanal, donde habló con emprendedores y artesanos locales.

Recorrido y actividades

Valdés destacó el valor de las celebraciones patronales como parte de la identidad cultural de la provincia y señaló que Ituzaingó mantiene vivas sus tradiciones. En esa línea, agregó: "Corrientes está compuesta de diferentes localidades que viven la fe de maneras distintas, pero con mucho arraigo y esperanza".

Por otro lado, el gobernador remarcó la importancia del trabajo conjunto con cada localidad y la presencia del Estado provincial en las distintas expresiones de fe. Además indicó que la recorrida permitió articular actividades institucionales con encuentros comunitarios en la ciudad y zonas cercanas.

Por su parte, destacó la participación de artesanos y emprendedores en la feria. Señaló que estos espacios permiten visibilizar la producción local y generan oportunidades económicas para las familias que participan.

Trabajo conjunto y celebración

El intendente Emilio Nicolás valoró el acompañamiento del Gobierno provincial para la organización del evento y destacó el trabajo articulado para sostener las fiestas populares.

Las actividades comenzaron con la apertura de la feria y espacios de intercambio sobre la historia de las fiestas patronales. Por la noche se desarrollaron espectáculos artísticos y el tradicional “Toro Candil”, que marcó el inicio de la celebración central.