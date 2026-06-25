Con fondos provinciales, la obra de la Ruta 126 ya presenta un avance del 20 por ciento

La Provincia de Corrientes asumió con recursos propios la finalización de las obras estratégicas sobre la Ruta Provincial Nº 126. Durante una recorrida por el frente de trabajo, el mandatario provincial destacó que se realizaron inversiones inteligentes en maquinaria e insumos para garantizar la conectividad segura entre Sauce y Curuzú Cuatiá.

Desde Vialidad Provincial confirmaron que, tras completar el bacheo integral, las tareas de pavimentación ya alcanzaron un 20% de avance.

La intervención sobre la RP126 se consolidó como una prioridad absoluta para la gestión correntina debido a su impacto directo en el desarrollo socioeconómico de la zona. Durante la inspección técnica del frente de obra, el gobernador juan Pablo Valdés señaló quese ejecutaron inversiones inteligentes y planificadas que hoy garantizan la disponibilidad de mano de obra local, maquinarias pesadas e insumos viales para sostener los trabajos.

El mandatario calificó como una "decisión importante" atender un pedido histórico y constante de los habitantes de Curuzú Cuatiá, Sauce y parajes aledaños. Las autoridades remarcaron que era fundamental dar una solución definitiva a este sector de la calzada por los severos inconvenientes de conectividad, buscando que toda la producción agropecuaria de la región pueda trasladarse con estándares óptimos de seguridad vial.

Informe técnico de Vialidad y porcentaje de avance en el pavimento

Por su parte, el presidente de Vialidad Provincial, Luis Cardoso, brindó detalles técnicos, explicando que Corrientes se hizo cargo de la obra pública luego de que el proyecto quedara desfinanciado por parte del Estado nacional.

Sobre las tareas en el terreno, Cardoso precisó que se completó en la etapa de bacheo integral sobre los tramos críticos.

En la actualidad, las maquinarias avanzan en una segunda etapa operativa que comprende la ejecución de 9,8 kilómetros de base negra y carpeta asfáltica, registrando un avance físico cercano al 20% de la meta pautada.

Infraestructura energética y conectividad digital para Sauce

Además de los avances viales sobre la calzada asfáltica, el gobernador anunció la ejecución paralela de otros proyectos de infraestructura básica esenciales para el arraigo y crecimiento de la comunidad de Sauce y sus áreas productivas de influencia.

En tal sentido, se informó que la Provincia ya tiene alistada la próxima inauguración de un nuevo tendido eléctrico regional destinado a mejorar la potencia y estabilidad del servicio.

En simultáneo, se destacó el despliegue técnico de la empresa estatal Corrientes Telecomunicaciones (TelCo) para completar el anillo troncal de fibra óptica en la localidad, una obra que transformará la conectividad digital y el acceso a redes de alta velocidad para todos los vecinos y establecimientos de la zona.