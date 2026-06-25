Norte Grande analiza: Isla Apipé, tarifa eléctrica diferencial y el corredor Belgrano

n Tras la reunión de la Mesa Ejecutiva desarrollada ayer, la Legislatura de Santiago del Estero será escenario este viernes de la Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, que reunirá a los representantes de las diez provincias que integran el bloque regional.



Bajo el lema “Federalismo en acción por una Argentina unida”, la Legislatura santiagueña es sede de la 58° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, con la participación del “Bloque de Legisladores de Corrientes”, encabezados por el presidente de la cámara de Diputados Eduardo Tassano.



Se desarrolló primero la reunión de la Junta Ejecutiva, presidida por el vicegobernador santiagueño Carlos Silva Neder, recibiendo a representantes de Vialidad Nacional de esta zona para analizar de manera conjunta la situación vial de cada jurisdicción, entendiendo la infraestructura como un factor clave para la conectividad regional.



Los diputados Eduardo Hardoy, Norberto “Gringo” Ast, Andrea Maria Giotta, Victor Hugo Vallejos, Ana Almirón, Sari Aparicio y César Lezcano; junto a sus pares senadores provinciales Noel Eugenio Breard y Carlota Carballo formaron parte de las distintas comisiones, donde analizaron las distintas propuestas que serán puestas a consideración del plenario este viernes.



Cabe destacar que las autoridades de legislaturas presentes dialogaron con el gobernador Elías Miguel Suárez, quien dio bienvenida formal y el correspondiente saludo protocolar.



El presidente Tassano, recordó ante la prensa que es la segunda vez que participa de este Parlamento integrado por 10 provincias del Norte Grande.



“Vivimos el 30% de la población y tenemos una participación muy baja en el Producto Bruto Interno del país”, afirmó para remarcar que los objetivos de estas reuniones es fortalecer el desarrollo, sobre todo económico y social de nuestro Norte Grande.

Ejes



Los ejes principales de cada encuentro son: integración regional, fortalecimiento del federalismo, disminución de asimetrías económicas y la articulación de acciones conjuntas frente a la actual coyuntura, desde las distintas miradas.



En esta ocasión los correntinos llevarán iniciativas que si bien fueron tratadas en el ámbito provincial, serán ampliadas ante este bloque federal.



Una de ellas está referida a las tarifas eléctricas, exponiendo la necesidad de condiciones igual de favorables para todas las provincias argentinas.



En forma especial, se pedirá que se instrumenten acciones concretas y disposiciones para el acceso efectivo de los ciudadanos que residen en las provincias del Norte Grande Argentino, al aumento de beneficios, compensaciones, tarifas diferenciadas y focalizadas.



Explicarán la realidad climática y las mayores necesidades de refrigeración para una calidad de vida sana y digna de su población, la situación socio-económica y el deber de garantizar el efectivo cumplimiento de la "cláusula del progreso" y el derecho al desarrollo humano, incorporando los criterios de "solidaridad en la distribución federal de los beneficios" y de "equidad territorial y social".



La solicitud, de aprobarse por el plenario, irá dirigida a la Secretaría de Energía de la Nación, al Consejo Federal de la Energía Eléctrica y al Congreso de la Nación.



En el mismo sentido, los legisladores correntinos hablarán del Corredor Belgrano, que quedó excluido de la licitación pública y es necesario revertir la situación y/o encontrar una solución.



Los diputados y senadores pedirán a sus pares del Norte Grande aprobar la solicitud al Ministerio de Economía de la Nación la incorporación de las Avenidas Independencia, 3 de Abril y Pedro Ferré de la ciudad de Corrientes —unos seis (6) kilómetros que enlazan el Puente Interprovincial "General Manuel Belgrano" con la Ruta Nacional N° 12— al objeto de la Licitación Pública (Tramo Litoral), de modo que su mantenimiento, conservación y obra queden a cargo del futuro concesionario, ya que dicho tramo soporta la totalidad del tránsito —de carácter local, interprovincial e internacional— que circula por el corredor.



"En caso de no resultar viable actualmente la modificación del pliego, se instrumente un mecanismo de compensación vial urbano -convenio Nación-Provincia-Municipio o fideicomiso financiado con un porcentaje del canon de concesión- que repare sistemáticamente al Municipio de la Ciudad de Corrientes y a la Provincia de Corrientes, por el costo de mantenimiento y conservación que hoy se asume sin contraprestación", se demanda.

Isla Apipé



Por otra parte, los legisladores correntinos reclamarán insistir ante el Gobierno nacional la necesidad de revisar la situación jurisdiccional de las aguas que rodean la Isla Apipé. Para ello, propondrá seguir un camino similar al utilizado por la Argentina para resolver el diferendo por los Hielos Continentales con Chile, que concluyó con la sanción de la Ley Nacional Nº 25.110.



Se fundamenta la iniciativa en los reiterados incidentes ocurridos en la zona de la Isla Apipé, los que evidencian que la cuestión permanece abierta y continúa generando conflictos diplomáticos, institucionales y jurisdiccionales que afectan directamente la integridad territorial de la República Argentina.



"El Tratado de Límites entre la República Argentina y la República del Paraguay de 1876 reconoció expresamente la pertenencia de la Isla Apipé a la República Argentina y estableció que el límite internacional debía seguir el canal principal del río Paraná", se informa en el texto parlamentario al dar contexto del conflicto.



"La posición sostenida por la Provincia de Corrientes consiste en que la demarcación efectuada con posterioridad a las obras del Complejo Hidroeléctrico Yacyretá produjo una reinterpretación del concepto de canal principal", acota para afirmar: "sustituyéndolo de hecho por criterios vinculados al canal de navegación, alterando así el alcance material del tratado vigente".



Los correntinos pondrán en análisis que ya existe un antecedente relevante en el diferendo por los Hielos Continentales Patagónicos Sur con Chile. "Cuando una propuesta técnica fue cuestionada por su posible impacto sobre los límites y la soberanía establecidos en tratados vigentes, la Argentina resolvió la cuestión mediante la intervención del Congreso Nacional, que aprobó el acuerdo correspondiente por ley. De este modo, se garantizó el control político e institucional de una materia vinculada directamente con la soberanía nacional", detallaron.