Corrientes logró el respaldo del Parlamento del Norte Grande para tres proyectos clave

Los legisladores de Corrientes obtuvieron el respaldo unánime del Parlamento del Norte Grande para los proyectos vinculados a tarifas eléctricas, infraestructura vial y la situación jurisdiccional de la Isla Apipé. La aprobación se concretó hoy durante la 58.ª Sesión Plenaria del organismo, realizada en Santiago del Estero.

La delegación correntina estuvo encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, quien junto al bloque provincial defendió las iniciativas ante sus pares de las provincias del NOA y NEA.

Cuáles son los proyectos aprobados

Uno de los proyectos solicita que las provincias del Norte Grande cuenten con tarifas eléctricas diferenciadas, en condiciones similares a las otorgadas en otras regiones del país. El planteo en torno al aumento de beneficios y compensaciones fue dirigido a la Secretaría de Energía de la Nación, al Consejo Federal de la Energía Eléctrica y al Congreso Nacional.

Además, los legisladores también impulsaron la solicitud al Ministerio de Economía de la Nación para incorporar las avenidas Independencia, 3 de Abril y Pedro Ferré al objeto de la licitación del Tramo Litoral. De esa manera, se busca que el futuro concesionario se encargue del mantenimiento, la conservación y las obras de ese sector que conecta el puente General Manuel Belgrano con la Ruta Nacional 12.

Además, el Parlamento aprobó un proyecto para insistir ante el Gobierno nacional en la necesidad de revisar la situación jurisdiccional de las aguas que rodean la Isla Apipé. Los legisladores fundamentaron la iniciativa en los reiterados incidentes registrados en la zona, al considerar que la disputa genera conflictos diplomáticos, institucionales y jurisdiccionales que afectan la integridad territorial argentina.