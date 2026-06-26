La Municipalidad de Corrientes inicia el pago de sueldos de junio con un aumento del 10%

La Municipalidad de Corrientes iniciarà este martes 30 de junio el cronograma de pago de sueldos para la totalidad del personal, haberes que registrarán un incremento del 10% liquidado en cumplimiento directo de las actas de la Mesa Paritaria sectorial.

La apertura del calendario financiero estará dirigida de forma específica a los operarios del área de Higiene Urbana y a la totalidad de los agentes que forman parte del programa Neike que ya se encuentran bancarizados.

Desde el palacio municipal confirmaron que las partidas presupuestarias estarán acreditadas en sus cuentas bancarias corrientes desde la primera hora de la jornada, quedando disponibles para su retiro a través de la red de cajeros automáticos habilitados en la capital.

Cronograma detallado por terminación de DNI

Con el propósito de mitigar las aglomeraciones de usuarios en las plataformas bancarias fijas y garantizar un flujo ordenado en la red de cobro, la Secretaría de Hacienda organizó la distribución de los fondos remanentes en tres segmentos diarios estructurados de acuerdo con el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los agentes:

Miércoles 1 de julio: Empleados municipales con DNI finalizados en 0, 1 y 2 .

Jueves 2 de julio: Empleados municipales con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6 .

Viernes 3 de julio: Conclusión del cronograma con los agentes cuyos DNI terminen en 7, 8 y 9.

Aquellos beneficiarios del programa Neike que aún no se encuentren integrados al sistema de cobro digitalizado deberán presentarse de forma presencial para percibir sus haberes en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en la calle Brasil 1269.

Por su parte, los Neike que estén bancarizados pero que momentáneamente no posean sus tarjetas plásticas de débito físicas por extravío o renovación, quedarán autorizados a cobrar por ventanilla en la sucursal del Banco de Corrientes de la avenida Teniente Ibáñez 1826, debiendo ajustarse estrictamente a las fechas asignadas según la terminación de su DNI.