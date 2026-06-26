Concurso Emprendimiento Argentino 2026 en Corrientes: cómo inscribirse y requisitos

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno el lanzamiento formal del Concurso Emprendimiento Argentino 2026, un certamen de alcance federal diseñado para identificar, visibilizar y dotar de competitividad a los proyectos productivos de todo el país.

El acto de presentación institucional contó con la participación estratégica del vicegobernador Pedro Braillard Poccard, el vicepresidente del Banco de Corrientes, Ricardo Rodríguez, y la directora nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras, Rosalía Fucello.

El programa centraliza sus incentivos en la asignación del denominado Sello Emprendimiento Argentino, una distinción oficial que opera como una marca de identidad nacional destinada a aportar valor de mercado, legitimidad jurídica y visibilidad comercial a las firmas seleccionadas dentro del entramado privado.

Esquema federal de selección y el rol de la banca pública

Para la edición en curso, el comité organizador nacional resolvió ampliar los niveles de representatividad territorial, estructurando un sistema de selección que consagrará a 96 finalistas nacionales. Bajo este criterio de equidad federal, cada una de las provincias argentinas dispondrá de una cuota fija de cuatro representantes, quienes serán distribuidos de forma simétrica según las categorías y subcategorías tecnológicas y de manufactura fijadas en las bases del concurso.

El mandatario provincial, Juan Pablo Valdés, puso en valor el giro estratégico implementado en las políticas públicas de asistencia al sector.

Destacó que la gestión abandonó el esquema asistencialista tradicional de mera entrega de insumos físicos para volcarse hacia un programa de formación técnica obligatoria en análisis de costos, comercialización y puesta en escena, un trayecto formativo que se encuentra respaldado financieramente por líneas de créditos de hasta 3 millones de pesos otorgados de forma directa por el Banco de Corrientes.

El jefe del Ejecutivo correntino ratificó su expectativa respecto al nivel competitivo de las empresas locales al asegurar que el territorio se posicionará en los primeros puestos del certamen, al tiempo que formalizó la postulación de la provincia de Corrientes para albergar la jornada de cierre y premiación del Concurso Nacional de Emprendedurismo.

A su turno, la funcionaria nacional Rosalía Fucello ponderó el volumen de la inversión local al señalar que el compromiso de la provincia demuestra el peso real que se le asigna al sector dentro del desarrollo económico estructural, superando la vieja concepción del emprendedor como un actor en eterna etapa de inicio para proyectarlo como una futura empresa.

Giras del programa "Emprendedores Siempre Cerca" y plazos de inscripción

La consolidación del ecosistema correntino se apoya en el rediseño de su principal herramienta operativa: el programa "Emprendedores Siempre Cerca", una iniciativa de despliegue territorial orientada a proveer asistencia técnica continua en los municipios del interior para garantizar la supervivencia y escalabilidad de las firmas.

La coordinadora del dispositivo, Lourdes D’Arrigo, detalló que el eje de la gestión está puesto en el desarrollo de estrategias de comercialización interprovincial y en la apertura de canales de exportación para que los productos con valor agregado local puedan insertarse en mercados globales.

Con este propósito, la funcionaria anticipó que las jornadas de capacitación y difusión del Concurso Emprendimiento Argentino se replicarán de forma presencial en las localidades de Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Goya y Paso de los Libres, concluyendo el circuito en los nodos de Carlos Pellegrini.

Desde la organización recordaron que la convocatoria para presentar los proyectos se mantendrá abierta de manera digital hasta el próximo 31 de julio de 2026, debiendo los interesados registrar sus formularios de factibilidad técnica e innovación en la plataforma web oficial provista para el ecosistema emprendedor (https://www.argentina.gob.ar/economia/industria-comercio-y-pyme/pymes/ecosistema-emprendedor/concurso-emprendimiento/postula-tu)