Querella por injurias en Corrientes: Martín Ascúa se retractó ante Gustavo Valdés

El exintendente de la ciudad de Paso de los Libres, Martín Ascúa, presentó formalmente un escrito de retractación ante el juez de la causa por la querella presentada por el senador Gustavo Valdés.

A través de esta presentación, Ascúa busca dar marcha atrás con las manifestaciones vertidas el pasado 18 de agosto de 2024, las cuales habían dado origen a la acción penal en su contra por parte del actual gobernador de la provincia.

Valdés había formalizado la denuncia por el delito de injurias tras sostener ante las dependencias judiciales que los dichos del exjefe comunal libreño configuraban "ofensas directas y lesivas de su honor personal", activando un proceso de litigio que se extendió por casi dos años.

Los detalles de la retractación y el pedido de disculpas

En el documento presentado, el representado de manera "clara, categórica e inequívoca" se retractó íntegramente de las expresiones efectuadas contra Gustavo Valdés, reconociendo que las mismas "pudieron resultar agraviantes para su honor, reputación y consideración personal".

Asimismo, el escrito deja expresa constancia de que Ascúa "no tuvo intención de imputar falsamente la comisión de delito alguno ni de afectar ilegítimamente el honor y buen nombre del querellante".

En este sentido, admitió que sus declaraciones previas resultaron "impropias, desacertadas y carentes de la debida prudencia", solicitando que esta presentación sea tomada como una "suficiente reparación moral" y expresando sus disculpas formales a Valdés por los perjuicios personales y sociales ocasionados.

El sustento legal y la solicitud de finalización del proceso

La defensa técnica, a cargo del abogado Alfredo Antonio Gómez, argumentó que la retractación reúne todos los requisitos legales y jurisprudenciales exigidos para su procedencia, al revestir un carácter "expreso, inequívoco, total, oportuno y efectuado ante la autoridad judicial competente".

Según se destaca en los fundamentos, este instituto busca una finalidad compositiva y restaurativa, priorizando la reparación moral por sobre la sanción penal.

Finalmente, en el petitorio del escrito, se solicita al Juez que tenga por presentada la retractación en tiempo y forma, que sea valorada conforme a derecho y que, oportunamente, se disponga la extinción de la acción penal o la eximición de pena para Martín Ignacio Ascúa, solicitando además que las costas del proceso sean impuestas por su orden.



