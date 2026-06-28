Valdés, con funcionarios nacionales y una advertencia sobre información malintencionada

n El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, recibió esta semana a funcionarios nacionales. Primero estuvo con Gustavo Coria, secretario de Interior de la Nación y destacó la intención de avanzar en obras públicas paralizadas. El viernes se reunió con la directora nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras, Rosalía Fucello.



“Recorrimos la arteria de la autovía de Ruta Nacional 12 y estuvimos conversando sobre la situación que estamos viviendo con el corredor Belgrano, nos dijo que tomaron nota de la situación y estamos viendo cómo resolverlo ya que afecta mucho a los correntinos”, explicó Juan Pablo Valdés sobre la visita de Coria.



“Coria vino puntalmente por la planta de líquidos cloacales, vamos a empezar a retomar la gestiones de esa obra que también está paralizada por la Nación y viendo dónde quedó esa obra”, añadió



“Coria nos contaba la intención del Gobierno nacional de reactivar algunas obras y entre ellas y están dos obras se encuentran dentro de la planificación”, indicó.

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En cuanto a la situación económica de la provincia con respecto a la coparticipación, Valdés explicó “estamos esperando que cierre el mes, nosotros registramos una caída del 5% en términos reales”



“Si bien la proyección de Bienes Personales hizo que repunte y recorte la caída, todavía seguimos en ese 5%. Desde economía nos dicen que en el mes de julio podría haber una recuperación, esperemos que esas proyecciones sean las correctas para que permita a los correntinos contar con los recursos necesarios para desarrollar normalmente todas las actividades”.



El mandatario explicó además su ausencia en la reunión de gobernadores del Norte– Litoral en Resistencia. “No fui porque se adelantó la visita del funcionario nacional entonces nosotros claramente priorizamos la gestión de Gobierno provincial y queríamos aprovechar esa oportunidad para recorrer las obras y mostrarle, es más fácil hablar con los funcionarios nacionales cuando podemos tener este espacio de diálogo y aprovechar que están en territorio y mostrarle de la necesidades que tenemos como provincia”.



Sobre la politización que se produjo en el contexto del encuentro de gobernadores en Chaco, el mandatario correntino aseguró “hablé con Pullaro y Zdero, hubo una información malintencionada como que habría un tipo de reclamo, y era para trabajar los protocolos por el fenómeno del niño, para tratar de coordinar, era una reunión de trabajo. No sé de dónde vino la mala intención en la información”.



