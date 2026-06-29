Invierno 2026: así será la feria administrativa provincial en Corrientes

La Provincia de Corrientes estableció la feria administrativa de invierno 2026 para todas las reparticiones de la administración pública, a través del decreto N° 1544, firmado por el gobernador Juan Pablo Valdés.

La medida fija dos períodos de receso y la primera será del 13 al 17 de julio de 2026. En tanto que, la segunda del 20 al 24 de julio de 2026.

Durante esas fechas, gran parte de la administración pública provincial suspenderá o reducirá su actividad habitual.

No obstante, se establecen excepciones para organismos considerados esenciales, que continuarán con su funcionamiento normal. Entre ellos se encuentran las áreas de Salud, Seguridad, el Instituto de Cardiología de Corrientes y la Dirección Provincial de Energía de Corrientes.

Asimismo, el decreto habilita un período extraordinario para aquellos agentes que no puedan hacer uso de la feria en las fechas establecidas por razones de servicio. En esos casos, podrán usufructuarla entre el 27 y el 31 de julio de 2026.

Finalizado ese plazo, no se permitirá la utilización de días correspondientes a la feria administrativa de invierno, quedando cerrada de manera definitiva la posibilidad de uso para el período 2026.