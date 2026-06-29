Presentan un proyecto de ley para crear el Registro Digital de Industrias y Comercios en Corrientes

La diputada provincial por el Bloque PRO, Sofía Brambilla, impulsó la presentación de un proyecto de ley integral orientado a la creación del Registro Digital Provincial de Industrias y Comercios de Corrientes, una herramienta que se plantea como un eje estratégico para mejorar la planificación macroeconómica, el fomento sectorial y el desarrollo territorial simétrico de los departamentos de la provincia.

La estructura central de la normativa radica en el diseño normativo de una Plataforma Digital Unificada, un entorno virtual que concentrará en un único soporte digital los procesos legales de registración, validación fiscal y expedición de certificaciones de aptitud comercial.

El dispositivo busca suprimir las duplicaciones de trámites presenciales de carácter redundante que incrementan los costos de transacción de las corporaciones locales, facilitando una interacción directa entre el aparato burocrático del Estado provincial y los agentes económicos privados que sostienen el empleo genuino en la región.

Los incentivos del sistema y el Domicilio Electrónico Único

El andamiaje del proyecto legislativo no restringe el funcionamiento de la plataforma a un mero censo administrativo obligatorio, sino que lo define como la llave de acceso a un paquete de incentivos financieros públicos. La correcta incorporación de las firmas comerciales dentro del esquema virtual operará como la condición habilitante necesaria para ingresar a:

Líneas de promoción: acceso prioritario a los programas de fomento productivo de la provincia y a las tasas subsidiadas de financiamiento del Banco oficial.

Exenciones fiscales: habilitación para tramitar los regímenes especiales de promoción industrial, créditos fiscales y exenciones de tasas impositivas provinciales.

Asistencia técnica: programas continuos de capacitación de personal, mentorías de comercio exterior y soporte de actualización tecnológica.

En términos de simplificación procesal, la iniciativa fija que las compañías del sector comercial y fabril operarán mediante un Domicilio Electrónico Único.

Este mecanismo legal garantizará que las notificaciones del Estado tengan validez jurídica en soportes digitales con servicios operativos disponibles las 24 horas del día, sustentado bajo un criterio de interoperabilidad informática entre los ministerios para evitar que el productor deba presentar la misma documentación ante múltiples agencias públicas.

El diseño de un "Mapa Económico" y el resguardo de patentes

El núcleo metodológico de la propuesta de Brambilla apunta a la recopilación de datos estadísticos fiables y de actualización permanente.

Con los indicadores censales obtenidos en la carga virtual de las empresas, la autoridad de aplicación de la ley procederá al diseño y mantenimiento del "Mapa Económico Productivo Provincial", una herramienta de diagnóstico dinámico que servirá de insumo científico para que el Poder Ejecutivo identifique cuellos de botella logísticos, perfile sectores estratégicos e identifique con precisión geográfica dónde es prioritaria la inyección de capitales o el tendido de nueva infraestructura energética.

La categorización de los sectores alcanzados por la norma abarca la totalidad de la diversidad fabril correntina, detallando la obligatoriedad de registro para las industrias yerbateras, los complejos arroceros, aserraderos de la industria forestal, plantas frigoríficas de exportación, molinos harineros, procesadoras de alimentos, talleres metalúrgicos y establecimientos textiles, abriendo el abanico además al universo del comercio minorista y mayorista.

Desde el punto de vista normativo, el proyecto explicita que el sistema tiene una naturaleza estrictamente complementaria, por lo que no anula ni interfiere con las habilitaciones comerciales, normativas sanitarias o controles regulatorios vigentes que corresponden a las jurisdicciones de la Nación o de los municipios locales.

Finalmente, el texto parlamentario resguarda la seguridad jurídica de los inscriptos al establecer que toda la información volcada a la plataforma revestirá un estricto carácter confidencial, amparada por las leyes vigentes de protección de datos personales y secreto comercial, vedando su uso para cualquier fin que no sea estrictamente de planificación económica y análisis estadístico global del territorio.