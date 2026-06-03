Corrientes: Diputados aprobó la creación de la Agencia de Desarrollo e Inversiones

La Cámara de Diputados de Corrientes convirtió en ley la creación de la Agencia de Desarrollo, Promoción de Inversiones y Comercio Exterior de Corrientes, un ente autárquico que tendrá la misión de diseñar e implementar políticas destinadas a fortalecer la inserción de la provincia en los mercados nacionales e internacionales.

La iniciativa fue aprobada durante la novena sesión ordinaria presidida por Eduardo Tassano y quedó registrada como Ley Nº 6751. La nueva herramienta institucional apunta a coordinar acciones vinculadas al desarrollo económico, la innovación, la cooperación internacional, la promoción de inversiones y el comercio exterior.

Según establece la norma, la agencia tendrá plena capacidad jurídica para ejecutar políticas orientadas a atraer inversiones, fortalecer la competitividad provincial y generar empleo, promoviendo además una mayor articulación entre el sector público y privado.

Participación público-privada

La ley, impulsada por el senador Gustavo Valdés, establece que el organismo estará integrado por siete miembros designados por el Poder Ejecutivo. De ellos, tres representarán al sector privado y cuatro al Estado provincial, además de contar con un director ejecutivo.

Los legisladores destacaron que los cargos serán ad honorem, es decir, sin remuneración estatal, y remarcaron que la nueva estructura permitirá una participación más activa de las cámaras empresariales en la búsqueda de acuerdos comerciales, inversiones y oportunidades de crecimiento para la provincia.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Hacienda, Norberto Ast, sostuvo que la agencia permitirá otorgar mayor organicidad a las políticas de promoción económica y coordinación institucional.

Por su parte, la diputada Sofía Brambilla afirmó que la iniciativa "ordena lo que ya existe y hace más eficiente al Estado", mientras que el diputado Eduardo Hardoy consideró que se trata de una herramienta clave para avanzar hacia una provincia con mayores niveles de desarrollo.

La iniciativa obtuvo el respaldo unánime de los legisladores presentes y ahora quedó en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación.

Durante la misma sesión, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley que declara a Caá Catí como Capital Provincial de la Poesía, en reconocimiento a su aporte histórico a la literatura, la dramaturgia y la identidad cultural correntina.

La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por el Senado, destaca la trayectoria de la localidad como cuna de destacados escritores y poetas correntinos.

Además, obtuvo media sanción el proyecto que declara al año 2026 como “Año del Centenario del Poeta del Chamamé, Salvador Miqueri”, en homenaje a una de las figuras más representativas de la cultura correntina.

La propuesta contempla la realización de actividades educativas, culturales y artísticas destinadas a difundir su legado, en el marco de las acciones de preservación del Chamamé como patrimonio cultural reconocido por la UNESCO.

Resoluciones aprobadas

Entre otras iniciativas, los diputados aprobaron resoluciones para solicitar informes sobre el avance de la obra de la Autopista Urbana de Corrientes y sobre la situación sanitaria vinculada a la fiebre aftosa y las producciones ovina y caprina en la provincia.

Asimismo, durante la sesión se recordó el aniversario de la primera movilización de Ni Una Menos, al cumplirse once años de su histórica convocatoria, ratificando el compromiso de erradicar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.