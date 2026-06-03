Qué convenios firmaron y qué dijeron Kicillof y Juan Pablo Valdés en Corrientes

Los gobernadores de Corrientes y de la provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Valdés y Axel Kicillof respectivamente, firmaron este miércoles una serie de convenios durante un acto llevado adelante en la Casa de Gobierno. Con exclusivo tono institucional, ambos mandatarios destacaron la intención de poner en valor el federalismo.

En el Salón Amarillo del palacio gubernativo, Kicillof y Juan Pablo Valdés firmaron convenios de cooperación en turismo, industria, producción y comercialización de productos, especialmente arroz, dentro del programa Mercados Bonaerenses. Y además se rubricaron acuerdos para fortalecer la investigación y la genética ganadera.

Los mandatarios aportaron luego sus miradas sobre el acto de colaboración mutua definido con la visita institucional del bonaerense. El tono protocolar evitó especulaciones políticas.

Estas son las 10 frases más destacadas del acto llevado adelante en Corrientes

Juan Pablo Valdés

- Esta firma de diferentes convenios nos va a permitir obtener conocimiento, esa mirada profunda, y también poder compartir nuestro conocimiento, pero, sobre todo, trabajar en problemáticas institucionales muy similares que podremos solucionar.

- Hace un tiempo, la provincia de Corrientes sufrió una de sus peores crisis con los incendios, un momento en el que Gustavo Valdés como gobernador solicitó una ayuda que muy amablemente, cuando otros miraban para el costado, la provincia de Buenos Aires, estuvo a disposición y queremos agradecerte Axel, por aquel gesto que tuviste hacia la provincia, y agradecer a todo el pueblo de Buenos Aires.

- (Ganadería) Nosotros estamos mandando genética, porque nuestra genética viene ganando en la Rural de Buenos Aires, como potencia ganadera, el día que encontremos todo el alimento (para el ganado), vamos a estar más cabeza a cabeza. Pero es importante que firmemos estos convenios, justamente por todo el potencial que podemos desarrollar de Corrientes y, obviamente, abriendo mercados en Buenos Aires.

- Sostenemos la necesidad de desarrollar el norte, que, obviamente, no nos encuentra en el mismo reclamo de la provincia de Buenos Aires, que tiene otro desarrollo, pero el norte sí sigue manteniendo esa necesidad de obras de infraestructura, como lo son el gas, como la conectividad, las rutas, la situación de la energía para seguir desarrollando nuestras industrias, y así poder igualar la Argentina productiva y este Norte Grande que ha quedado olvidado en materia de obras de infraestructura.

- (Apoyo a la Ley de cabotaje) La industria naval argentina en el último tiempo se ha venido deteriorando y hay muchas cosas que discutir dentro de esta ley, pero, principalmente, cómo operan los puertos.

Kicillof

- Más allá de las formaciones políticas, más allá de los partidos, más allá de cada una de las pertenencias, entre las provincias nos debemos una mutua colaboración.

- Nosotros venimos a poner en valor el federalismo, que no es solo un ordenamiento jurídico constitucional, es también el hecho de que las provincias formamos parte del mismo país, y, por tanto, compartimos dificultades, compartimos problemas, pero compartimos también solidaridad y compartimos capacidades.

- Este no es un año político, es un año donde tenemos la oportunidad de generar determinados diálogos y posibilidades de llegar a acuerdos, y creo que acá hay una unanimidad con respecto a que la producción, el trabajo, la obra pública, la infraestructura, lo que tiene que ver con la salud, con la educación pública, la universidad pública, la ciencia, la tecnología, son áreas en las que las provincias argentinas nos sentimos unidas.

- No hay sector productivo de la provincia de Buenos Aires prácticamente que le vaya bien (...) todo está mal, así que tenemos que buscar mecanismos de colaboración para poder acompañar a cada una de las producciones.

- No se puede perder un puesto de trabajo más en Argentina.

