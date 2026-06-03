Gustavo Valdés valoró la firma de convenio con Axel Kicillof: "El diálogo institucional es fundamental"

El exgobernador y actual senador provincial, Gustavo Valdés, valoró de forma positiva el desembarco del mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien cumplimentó este miércoles una agenda ejecutiva que incluyó la firma de convenios de asistencia mutua junto al titular del Poder Ejecutivo local, Juan Pablo Valdés.

Para el legislador correntino, la cumbre bilateral representa un acto de madurez democrática indispensable para romper la lógica de polarización partidaria que impera a nivel país. "Esto es institucionalidad. Y hay que acostumbrarse a poder hablar y ser, por lo menos, educado", sostuvo el legislador.

"Cuando un gobernador venga a una provincia, poder pasar a saludar a otro gobernador, o cuando un presidente de la Nación venga, que pueda pasar a saludar al gobernador, son las buenas prácticas que nunca hay que perder porque cuestan poco y ganan mucho", argumentó.

El eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay y el comercio del norte

El senador provincial destacó de manera especial la coincidencia de criterios con la comitiva bonaerense respecto de la administración y el dragado de la Hidrovía, un recurso geopolítico clave cuya concesión y tarifas generan disputas cada vez más severas entre las jurisdicciones.

"La Hidrovía también es una problemática de la provincia de Buenos Aires. El 80% de los granos y de la producción de la República Argentina salen por ahí", dimensionó el legislador, fundamentando la necesidad de coordinar políticas comunes entre las provincias ribereñas.

En contacto con la prensa, Valdés recalcó la urgencia de estructurar un esquema donde el sistema fluvial funcione de manera eficiente y equitativa "de confluencia hacia arriba".

El propósito estratégico apunta a que las economías regionales del NEA puedan colocar los productos correntinos en los mercados internacionales y "acceder a un mar sin burocracia, teniendo a los buques y al comercio de igual forma que lo pueden hacer los que acceden a la hidrovía".

Memoria de la sequía

En otro tramo de sus declaraciones, el exmandatario de la provincia enfrió las lecturas partidarias. "Este no es un año político, este es un año de gestión. No estamos en un año electoral", enfatizó, al tiempo que detalló que el diálogo con el economista giró en torno a un análisis general de la coyuntura socioeconómica que atraviesa la Argentina.

Asimismo, Gustavo Valdés aprovechó para recordar la ayuda de emergencia enviada por la administración de la provincia de Buenos Aires durante la catástrofe de los incendios que se registraron entre 2021 y 2022: "Le agradezco porque en los momentos difíciles nosotros recibimos ayuda valiosa".

"Ocurrió en un momento donde la Nación miraba para otro lado y el gobernador Kicillof colaboró con 3 helicópteros y bomberos voluntarios desplegados en territorio corrientino durante la seca más grande en 100 años", concluyó.