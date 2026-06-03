Murió Eulogio “Ohio” Márquez, exdirector de Defensa Civil de Corrientes

Murió este miércoles Eulogio “Ohio” Márquez, exconcejal de la ciudad de Corrientes y quien hasta el año pasado se desempeñó como director de Defensa Civil de la Provincia.

Márquez fue exconcejal de la ciudad de Corrientes y durante el los últimos años participó en numerosos operativos de asistencia y coordinación ante emergencias.

Durante su trayectoria política y de gestión, fue reconocido por su trabajo territorial y su cercanía con la comunidad, desempeñando distintos roles tanto en la función pública como en la actividad partidaria.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por el diputado provincial Norberto Ast, quien recordó los años compartidos junto a Márquez durante la campaña electoral de 2003, cuando ambos recorrieron distintos barrios de la Capital en busca de una banca en el Concejo Deliberante.