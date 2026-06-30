Juan Pablo Valdés acompañó la asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó este martes del acto de asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de la Nación..

La toma de juramento se realizó este martes a las 17.30 en un acto oficial encabezado por el presidente Javier Milei, quien puso en funciones al nuevo integrante de su gabinete.

La presencia de Valdés en la ceremonia se da en el marco del vínculo institucional que mantiene la Provincia con el Gobierno nacional y de la agenda de trabajo conjunta impulsada en las últimas semanas.

Vale recordar que, el pasado 17 de junio, el gobernador correntino había mantenido una reunión con Diego Santilli, quien en ese momento se desempeñaba como ministro del Interior, para abordar distintos temas de interés para la provincia.

Reunión con el embajador de China

Como parte de su agenda oficial, Valdés también mantuvo una reunión con el embajador de China en Argentina, Wang Wei, en la sede de la Embajada de China.

Durante el encuentro, el mandatario presentó las oportunidades que ofrece Corrientes para atraer capitales inversores, impulsar la radicación de nuevas industrias y generar más empleo para los correntinos.

Además, expuso el potencial productivo de la provincia y las obras de infraestructura que se encuentran en ejecución para optimizar el transporte, la logística y la comercialización de la producción.

Según informó el propio gobernador, también avanzaron en distintas posibilidades de cooperación e intercambio comercial con el objetivo de potenciar los diferentes sectores productivos de Corrientes y fortalecer los vínculos con el mercado chino.