El juicio por Loan tuvo su capítulo más duro: el recuerdo y un reclamo a gritos

La quinta audiencia del juicio por Loan Peña fue la que permitió el inicio de la ronda testimonial, con la participación de quienes al mismo tiempo son testigos y víctimas: los integrantes de la familia. Pasaron ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes José Peña, María Luisa Noguera, los padres del niño, y Mariano Peña, el hermano mayor, en lo que configuró una jornada marcada por la emoción y un pedido pronunciado a los gritos de esclarecimiento y aparición del nene de 9 de Julio.



Laudelina Peña y Carlos Guido Pérez fueron los más señalados en la jornada vivida este martes en la sala de audiencias organizada en el Escuadrón 48 de Gendarmería Corrientes, a partir de los reclamos de María Noguera, quien entre llantos y ante una crisis emocional muy evidente, le pidió a Laudelina que diga qué pasó con Loan.



"¿Te acordás cuando te fuiste a Buenos Aires tres meses y dejaste a tu hija con nosotros?", le preguntó María a Laudelina, que desde su lugar y pertrechada por su chaleco antibalas, asintió con la cabeza. Sin embargo de inmediato tuvo que escuchar el final del planteo: "¿Así nos pagás?"



Para los padres de Loan la tía del menor sabe qué ocurrió y prefiere guardar silencio. "Si fue un accidente, ¿Dónde está Loan? ¿Dónde fue, qué pasó?", le reclamó en varias oportunidades la señora a su cuñada.



Pero también le dedicó pedidos de explicaciones a Carlos Pérez, ya que -dijo- sabe "la verdad".



Eso motivó una reacción espontánea del marino retirado y marido de Victoria Caillava, otra imputada. Desde su sitio, donde permanece con las esposas puestas, Pérez vociferó "yo no se nada". Inmediatamente, su abogado, Ernesto Tito González volteó a pedirle calma y silencio.



Fueron los momentos previos a que se desate una crisis emocional a partir de la cual María Noguera no pudo seguir declarando e incluso debió ser atendida por un enfermero, que le tomó la presión y orientó un momento para estabilizarla.



Hubo gritos, llantos desesperados y un reclamo firme. Pero al mismo tiempo, la mujer expuso el calvario que vive su familia por las acusaciones que se transfundieron en su entorno social, sobre la venta del niño.



"Yo no tengo un corazón de perro, tengo un corazón de madre", subrayó, luego de plantear "si vendiera mis hijos, porqué empecé por el último?". María Noguera y José Peña tienen ocho hijos juntos y Loan, que hoy tendría 7 años, es el menor.



En ese mismo sentido se dirigió a los acusados al exhibirle al tribunal que "todos ellos por más que estén detenidos saben dónde están sus hijos y hasta qué comen; yo no".

Mariano Peña

La declaración del hermano mayor de Loan tuvo una interrupción cuando cumplió una hora de testimonio. El abogado de los imputados Daniel Ramírez y Mónica Millapi, Marcelo Hanson, en forma coincidente con el de Elizabeth Cutaia, Rodolfo Baqué, pedían que el muchacho hable de una supuesta reconstrucción de los hechos del naranjal que habría llevado aadelante el perito José Mazzei junto a parte de la familia del menor y otras personas.



El asunto, que está contado dentro del expediente pues hasta la defensora de menores e incapaces Rosana Marini tramitó una restricción de acercamiento de Mazzei a algunos chicos, intenta ser utilizado por las defensas porque a los supuestos integrantes de la Fundación Dupuy se les achaca en su imputación haber concretado una acción similar.



A raíz de las declaraciones de Mariano Peña sobre ese episodio, los abogados pidieron, primero que sea considerado "testigo hostil" (debido a las dificultades para recordar) y hasta se planteó que se extraiga esa controversia para imputar a alguien. Pero la confusión se apoderó de ese momento, pueso no quedaba claro si pretendían imputar -y qué cargo- a Mariano Peña o al perito Mazzei.



La discusión fue zanjada con un cuarto intermedio tras el cual el Tribunal rechazó admitir el pedido de las defensas y las exhortó a restrablecr el respeto al dirigirse al tribunal y al trato con el testigo.



Hubo mucha tensión. el fiscal Carlos Schaefer incluso, rexhazó que se le de ese tratamiento al hermano mayor del Loan y reclamó que se reencauce el interrogatorio para no desviar el trémita del objeto procesal de este debate, que es la sustracción y el ocultamiento del nene.

Complicaciones para el comisario Maciel

Quien quedó fuertemente rodeado por las declaraciones de la madre y el hermano de Loan, fue el comisario Walter Adrián Maciel, jefe de la Comisaría de 9 de Julio.



Deacuerdo con el relato de María Noguera, a ella le secuestró el teléfono al pedírselo directamente luego de trasladarla a la comisaría. "Me pidió y lo metió en su bolsillo", dijo la mujer, aclarando que ni siquiera se labró un acta al respecto.



Por otra parte, luego de relatar que Maciel "no quería que se hagan marchas" por el esclarecimiento del caso, ocasión en la que el expolicía negaba con la cabeza, María dijo que el jefe de la comisaría "mandó" a Gabina Noguera -una prima suya- buscar ropas de Loan a la casa de la familia.



"Me vino a pedir y le di tres ropitas que tenía dobladas en el ropero y me pedía más, pero no le iba a dar toda la ropa de mi hijo", contó la mujer y destacó que "eso lo hizo sin guantes y metió todo en una bolsa negra". Ese paquete fue a parar las manos de Maciel.





