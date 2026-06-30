Declaran los hermanos y la abuela Catalina

El juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña continuará este miércoles con una nueva jornada de declaraciones testimoniales, en la que está prevista la comparecencia de los hermanos del niño, cuyo paradero se desconoce desde el 13 de junio de 2024.

De acuerdo con el cronograma previsto por el tribunal, deberán prestar declaración José, Cristian, Alfredo, César y Fernando Peña, en el marco de la continuidad de la ronda de testimoniales iniciada este martes.

En la audiencia anterior declararon los padres de Loan y su hermano mayor, Mariano, quienes brindaron su testimonio sobre los hechos vinculados a la desaparición del menor ocurrida en el paraje Algarrobal, jurisdicción de 9 de Julio.

Las audiencias continuarán el jueves con la declaración de Catalina, la abuela de Loan, una de las personas que estuvo presente durante el almuerzo familiar realizado el día de la desaparición del niño.

El proceso judicial avanza con la incorporación de nuevos testimonios considerados de relevancia para reconstruir las circunstancias que rodearon la desaparición de Loan Danilo Peña, uno de los casos que mayor repercusión ha generado en el país durante los últimos años