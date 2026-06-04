Plus Unificado en Corrientes: así es el cronograma de pago para estatales

El Gobierno de Corrientes inicia este viernes el pago del Plus Unificado, correspondiente a junio. Los agentes públicos de la administración provincial percibirán un monto de 110 mil pesos.
La liquidación del beneficio alcanza a la totalidad de los empleados activos, jubilados y pensionados de la caja provincial. Los fondos estarán disponibles a través de los canales habituales del Banco de Corrientes según el cronograma oficial.
Cronograma de pagos por terminación de DNI
- Viernes 5: 0 y 1
- Lunes 8: 2 y 3 (disponible en cajeros desde el sábado 6)
- Martes 9: 4 y 5
- Miércoles 10: 6 y 7
- Jueves 11: 8 y 9