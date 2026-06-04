Plus Unificado en Corrientes: así es el cronograma de pago para estatales

El Gobierno de Corrientes inicia este viernes el pago del Plus Unificado, correspondiente a junio. Los agentes públicos de la administración provincial percibirán un monto de 110 mil pesos.

La liquidación del beneficio alcanza a la totalidad de los empleados activos, jubilados y pensionados de la caja provincial. Los fondos estarán disponibles a través de los canales habituales del Banco de Corrientes según el cronograma oficial.

Cronograma de pagos por terminación de DNI