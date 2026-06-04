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Plus Unificado en Corrientes: así es el cronograma de pago para estatales

Alcanza a la totalidad de los empleados activos, jubilados y pensionados de la provincia.

Por El Litoral

Jueves, 04 de junio de 2026 a las 08:14

El Gobierno de Corrientes inicia este viernes el pago del Plus Unificado, correspondiente a junio. Los agentes públicos de la administración provincial percibirán un monto de 110 mil pesos.

La liquidación del beneficio alcanza a la totalidad de los empleados activos, jubilados y pensionados de la caja provincial. Los fondos estarán disponibles a través de los canales habituales del Banco de Corrientes según el cronograma oficial.

Cronograma de pagos por terminación de DNI

  • Viernes 5: 0 y 1
  • Lunes 8: 2 y 3 (disponible en cajeros desde el sábado 6)
  • Martes 9:  4 y 5
  • Miércoles 10: 6 y 7
  • Jueves 11: 8 y 9

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