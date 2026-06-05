Juan Pablo Valdés ratificó su postura para eliminar las Paso: "Son un gasto innecesario"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, ratificó su posición para la eliminación definitiva de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), calificándolas como un mecanismo obsoleto y un "gasto innecesario" para el erario público en el actual contexto macroeconómico.

Las declaraciones del mandatario correntino surgieron en el marco de una rueda de prensa institucional, al ser consultado sobre el escenario electoral del próximo año y las recurrentes especulaciones en torno a un eventual desdoblamiento de los comicios provinciales respecto de los nacionales.

"Hoy se habla mucho de desdoblar las elecciones, de Paso sí o Paso no. Creo que hay una ansiedad que cuesta contenerla", evaluó el titular del Ejecutivo provincial, intentando poner paños fríos a las urgencias del calendario político.

Internas en los partidos políticos y el "sinsentido" del voto

Al profundizar en los fundamentos técnicos y doctrinarios que sustentan su rechazo al actual esquema de sufragio preliminar implementado por ley nacional, Valdés fue categórico al señalar que la selección de candidaturas debe regresar de forma exclusiva a la órbita interna de cada escudería partidaria.

"Nosotros siempre estamos a favor de la eliminación de las Paso. Es un acto innecesario, es un tema que se debe resolver en los partidos políticos. Es una elección que está de más; muchas veces termina la gente escapando a la votación, no quiere participar y el proceso termina siendo dispar, medio un poco sin sentido en varias oportunidades", argumentó el gobernador en diálogo con Ñande Cable.

Para el mandatario, obligar al padrón general a dirimir las disputas internas de las coaliciones no solo diluye el interés cívico, sino que genera un rechazo en el electorado, que percibe una saturación de convocatorias a las urnas a lo largo del año.

El proyecto de "Peteco" Vischi

El gobernador fue consultado de forma específica sobre el proyecto de ley ingresado por el senador nacional por Corrientes, Eduardo "Peteco" Vischi, cuya iniciativa propone mantener las primarias pero quitarles el carácter obligatorio para la ciudadanía.

Al respecto, el gobernador prefirió no andar con grises y ratificó que su horizonte político es de máxima. "Yo estoy más a favor de la eliminación total, no veo que hoy se pueda tratar un proyecto a medias", dijo Valdés.