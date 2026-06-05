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Este martes 9 inicia el pago del plus municipal

El cronograma de este primer adicional del mes se extenderá hasta el próximo jueves 11 de junio.

Por El Litoral

Viernes, 05 de junio de 2026 a las 17:07

Los trabajadores de planta, contrato y agentes Neike bancarizados tendrán depositado el mismo este martes 9 de junio en sus respectivas cuentas bancarias; dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados cobrarán por terminación de DNI y deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central ubicada en Brasil 1269.

Los pagos se realizan de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.

En este caso, el martes 9 les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2. Continuará el miércoles 10 con las terminaciones en 3, 4, 5 y 6 y concluirá el jueves 11 con los DNI con número de terminación en 7, 8 y 9.

En tanto, los Neike bancarizados pero que aún no posean tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibáñez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente

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