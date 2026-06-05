Este martes 9 inicia el pago del plus municipal

Los trabajadores de planta, contrato y agentes Neike bancarizados tendrán depositado el mismo este martes 9 de junio en sus respectivas cuentas bancarias; dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados cobrarán por terminación de DNI y deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central ubicada en Brasil 1269.

Los pagos se realizan de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.

En este caso, el martes 9 les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2. Continuará el miércoles 10 con las terminaciones en 3, 4, 5 y 6 y concluirá el jueves 11 con los DNI con número de terminación en 7, 8 y 9.

En tanto, los Neike bancarizados pero que aún no posean tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibáñez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente