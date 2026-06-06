Matías Bocalón: "Desde el Concejo acompañamos necesidades de distintos sectores de la comunidad"

El concejal Matías Bocalón realizó un balance de sus primeros meses de gestión en el Concejo Deliberante y destacó el trabajo legislativo desarrollado, el contacto permanente con los vecinos y la consolidación de Ciudadanos Comprometidos (CICO) como un espacio político comprometido con el crecimiento y desarrollo de la ciudad.



“Desde el primer día asumimos el compromiso de trabajar con responsabilidad, escuchar a los vecinos y llevar sus inquietudes al Concejo. Han sido meses de mucho aprendizaje, pero también de importantes desafíos que nos permitieron impulsar iniciativas y acompañar las necesidades de distintos sectores de la comunidad”, expresó.



Bocalón señaló que durante este período se priorizó una agenda cercana a la gente, manteniendo reuniones con instituciones, clubes deportivos, organizaciones sociales, establecimientos educativos y emprendedores, con el objetivo de conocer de primera mano las problemáticas y generar propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.



En ese sentido, destacó especialmente el trabajo vinculado a la educación y al acompañamiento de los emprendedores locales.



“La educación es la herramienta más importante para transformar realidades y generar oportunidades. Por eso creemos que debe ocupar un lugar central en la agenda pública. Del mismo modo, nuestros emprendedores merecen ser reconocidos, valorados y acompañados porque son quienes, con esfuerzo, sacrificio y creatividad, generan empleo, fortalecen la economía local y aportan al crecimiento de nuestra ciudad”, afirmó.



Asimismo, remarcó la necesidad de seguir fortaleciendo el vínculo entre el Estado, las instituciones educativas y el sector productivo para generar más oportunidades para los jóvenes y las familias.



El concejal también valoró el crecimiento de Ciudadanos Comprometidos (CICO) y el trabajo conjunto que viene desarrollando junto al viceintendente y presidente del partido, Ariel Báez, y la concejal Rocío Báez.



“CICO sigue creciendo porque es un espacio que nació con vocación de servicio, con la convicción de que la política debe estar cerca de la gente. Tenemos un equipo comprometido que trabaja todos los días para escuchar, acompañar y buscar soluciones concretas. Ariel Báez viene llevando adelante una importante tarea en la conducción de nuestro espacio y Rocío Báez realiza una destacada labor legislativa, aportando ideas y compromiso para seguir fortaleciendo nuestra propuesta”, sostuvo.



Bocalón afirmó que uno de los principales desafíos hacia adelante será continuar construyendo una política basada en el diálogo, el consenso y la cercanía con los vecinos.



“Creemos en una política que esté presente en los barrios, que acompañe a las instituciones, que impulse el deporte, la educación, la cultura y el trabajo. Ese es el camino que elegimos recorrer y que vamos a seguir profundizando junto a todo el equipo de CICO”, manifestó.



Finalmente, agradeció el acompañamiento recibido durante estos primeros meses de gestión y renovó su compromiso de seguir representando a los vecinos con responsabilidad, transparencia y dedicación.



“Estamos convencidos de que la mejor manera de honrar la confianza de quienes nos eligieron es trabajando todos los días, escuchando, gestionando y construyendo oportunidades para todos. Ese seguirá siendo nuestro objetivo”, concluyó