Aprueban la conexión del Parque Solar Santa Catalina al sistema eléctrico nacional

n El Ente Nacional Regulador de la Electricidad aprobó conectar al sistema eléctrico nacional la energía que se genere en el Parque Solar Fotovoltaico "Santa Catalina I" de la ciudad de Corrientes, que proyecta una generación de 20 MW de potencia.

Se trata del Parque Solar Fotovoltaico Santa Catalina I, de 20 MW de potencia, ubicado en el Departamento Capital

Este Ente Nacional aprobó el acceso requerido ante el vencimiento del plazo para la presentación de observaciones, oposiciones y/o de un proyecto alternativo, en el marco de la difusión correspondiente.

Con la decisión, la planta solar podrá vincularse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en el nivel de 33 kV, a través del Centro de Distribución N° 28 que se encuentra vinculado a la Estación Transformadora Santa Catalina, jurisdicción de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec), que actuará en calidad de Prestador Adicional de la Función Técnica de Transporte (PAFTT).

Ell emprendimiento es llevado adelante por la empresa Coral Energía, del Grupo Corven, y se desarrolla sobre un predio de 40 hectáreas del Parque Industrial y Tecnológico Santa Catalina.

En total, se instalarán 41.216 paneles solares -cada uno de 2 metros por 1 metro- que permitirán alcanzar una potencia de generación de 20 megavatios, con un pico de hasta 25 MW instantáneos, según se había informado a principios de año por la Municipalidad de Corrientes.

La energía producida será inyectada al sistema eléctrico nacional, convirtiendo a la ciudad en sede de la planta fotovoltaica más importante de la provincia.

La iniciativa demandará una inversión de 30 millones de dólares y la estación fotovoltaica permitirá a las industrias tener garantizada la potencia eléctrica para poder desarrollar grandes emprendimientos.

Características

La obra se encuentra en su primera etapa, con la preparación y limpieza del terreno, iniciada a comienzos de diciembre. Previamente, se realizó un estudio de impacto ambiental para minimizar el desmonte y preservar la flora existente.

El proyecto utiliza tecnología de origen chino y, además de su aporte energético, genera empleo directo e indirecto, demanda servicios, insumos y materiales, y fortalece la articulación entre el sector público y privado, clave para el desarrollo económico sostenible de Corrientes.

El Parque Industrial y Tecnológico Santa Catalina, en total, tiene 52 empresas vinculadas, 17 que están radicadas y de ellas, 8 que ya se encuentran operando a pleno.

Uno de los principales objetivos del proyecto es fortalecer el sistema eléctrico regional mediante el aporte de energía sustentable, reduciendo el impacto ambiental y diversificando la matriz energética. Además, se prevé que la obra genere un impacto positivo en la economía local, con la creación de puestos de trabajo directos e indirectos durante su construcción y posterior operación.

