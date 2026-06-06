Tercer aniversario de Innovative Mindset

n La consultora Innovative Mindset celebró su tercer aniversario con una conferencia en el Centro de Convenciones de Corrientes.

El director ejecutivo, Alberto Medina Méndez fue el encargado de dirigir el encuentro que contó con la presencia de clientes, aliados, empresarios, profesionales, consultores y amigos.

Gustavo Pisarello, onsultor asociado de Innovative Mindset, disertó sobre la evolución de las empresas familiares y la necesidad de ordenar su estructura jurídica, patrimonial y organizacional.

Más tarde Carlos Meo D'Ecclesiis desarrolló el eje temátivo de “Inteligencia de negocios en el NEA”. Una mirada sobre datos, contexto regional, oportunidades y desafíos para las empresas que buscan crecer con mayor capacidad de análisis.

Laura Pisarello, coordinadora general de Innovative Mindset,expuso sobre “El arte de la diferenciación”. Mostró su visión sobre cómo las empresas pueden construir una identidad más clara, una propuesta más sólida y una forma distinta de competir.

Alberto Madina Méndez cerró el evento con un balance. Dijo además que “Corrientes y el NEA en general tienen que encontrar su destino, tienen que encontrar por dónde desarrollar”.

Según explicó, la región no cuenta con recursos como la minería o los hidrocarburos, que impulsan a otras provincias argentinas, pero sí dispone de fortalezas vinculadas a la actividad agropecuaria y a la industria asociada. “Hay muchas oportunidades porque el NEA tiene un perfil agrícola, ganadero e industrial vinculado a la agricultura y la ganadería”, señaló.

El especialista consideró que factores como la discusión sobre la hidrovía, posibles cambios en la legislación portuaria y nuevas inversiones están impulsando un proceso de redefinición económica en la región. “Es un re perfilamiento de la región. Hay que empezar a entender que no es la matriz que ya conocíamos, es otra”, sostuvo.

Empresas familiares

y recambio generacional

Medina Méndez remarcó que gran parte del entramado empresarial de Corrientes y Chaco está compuesto por empresas familiares que atraviesan procesos de sucesión generacional. “La inmensa mayoría de las empresas de nuestra región son empresas que tienen fundadores y ahora están atravesando la segunda o tercera generación”, explicó.

En ese sentido, indicó que los nuevos dirigentes empresariales llegan con una visión diferente y enfrentan desafíos distintos a los de sus antecesores. “Esta generación está aún más ávida de encontrar soluciones porque se da cuenta de que con las herramientas que tiene hasta ahora no le alcanza para conducir un negocio cada vez más exigente”, afirmó.

Asimismo, destacó el avance de la inteligencia artificial en las empresas de la región. Aseguró que el proceso de adopción tecnológica está ocurriendo más rápido de lo esperado y destacó que numerosas organizaciones ya incorporan estas herramientas a sus actividades diarias.

“Pensé que el desarrollo del NEA iba a ser más lento con el uso de la inteligencia artificial, pero todos los días me encuentro con empresas que ya la están utilizando”, indicó.

Según detalló, las aplicaciones abarcan áreas como compras, ventas, logística, presupuestos y planificación operativa. Además, citó una de las frases más repetidas por especialistas internacionales en innovación tecnológica: “La inteligencia artificial no te va a dejar sin trabajo, pero sí te va a dejar sin trabajo si no la usás”.

No obstante, advirtió que la incorporación tecnológica también convive con una creciente demanda de atención personalizada. “Mientras aparece la demanda de tecnología, también hay una demanda de los consumidores que queremos más atención, más servicios y conversar con una persona, no con una máquina”, finalizó.