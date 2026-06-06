Declaran a Pocho Romero Feris ciudadano ilustre de San Luis

n El Concejo Deliberante de San Luis del Palmar declaró ciudadano ilustre a José Antonio "Pocho" Romero Feris en el marco de los festejos por los 220 años de la fundación del Palmar. El homenaje al exgobernador fue rubricado por el intendente Reni Buján.

Pocho es hijo de ese terruño y uno de los principales responsables del crecimiento de San Luis del Palmar.

Durante su gestión como gobernador logró que la fábrica de zapatillas de Adidas se instalara en la comuna.

El impacto de esa industria desarrolló de manera apresurada el pueblo y se generaron más de 1.000 puestos de trabajo.

La industria cerró sus puertas tras la crisis del 2001, pero los trabajadores recuperaron la fábrica y la reconvirtieron en una cooperativa, Ultrasa, que hoy da trabajo a más de 200 sanluiseños y que trabaja con marcas internacionales.

Pocho recordó que sus primeros pasos en la política los dió en San Luis del Palmar, donde a escondidas de su padre, Juan Romero, daba sus primeros discursos arriba de un tambor.

San Luis del Palmar le ha dado a Corrientes tres gobernadores: José Antonio, Raul Rolando Romero Ferís y Julio Romero. Además de innumerables dirigentes que apostaron al desarrollo de Corrientes.

Pocho Romero Feris agradeció el reconocimiento y celebró el crecimiento de su pueblo, que hoy tiene más de 23.000 habitantes.

Aprovechó la oportunidad para pedir el acompañamiento de todos los correntinos y de todos los argentinos en la postulación de la peregrinación del pueblo de San Luis a Itatí ante la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.