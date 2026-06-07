Valdés encabezó los festejos de Itá Ibaté y prometió reactivar el puerto local

La comunidad de Itá Ibaté vivió este domingo una jornada histórica al conmemorar los 149 años de su nacimiento.

El acto central estuvo presidido por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien asistió acompañado por el jefe comunal anfitrión, Rolando Riveros, con el firme propósito de convalidar el sendero de crecimiento económico y social que viene experimentando la localidad costera.

En su discurso ante las familias e instituciones presentes, el mandatario puso de relieve que Itá Ibaté constituye una gran muestra de que la sinergia entre el trabajo público-privado, la riqueza natural de la tierra correntina y la explotación sustentable del turismo se erigen como los verdaderos motores para transformar una ciudad, generando desarrollo genuino y oportunidades de arraigo. “Hoy, con orgullo, celebramos 149 años de su historia”, enfatizó con emoción el titular del Ejecutivo provincial.

Reactivación portuaria, arroz y consolidación de la pesca deportiva

Más allá del valor histórico y emotivo de la fecha, la visita del Gobernador estuvo marcada por definiciones de agenda económica orientadas a potenciar las ventajas comparativas de la comuna en el mapa productivo de la provincia:

Potencial arrocero: el mandatario ratificó el acompañamiento técnico y financiero de la Provincia para fortalecer el complejo agroindustrial y la producción de arroz en la zona.

Infraestructura estratégica: se garantizó la ejecución de gestiones y obras destinadas a lograr la reactivación definitiva del puerto local , una pieza clave para abaratar los costos logísticos de la producción regional.

Turismo de excelencia: Valdés señaló que otro gran objetivo de su administración es consolidar a la localidad como un destino internacional de vanguardia para la práctica de la pesca deportiva, un sector que dinamiza de forma directa la hotelería, la gastronomía y el comercio de Itá Ibaté.

Compromiso de gestión y desfile cívico-militar en las calles

Hacia el cierre de su alocución, Juan Pablo Valdés remarcó que en este nuevo aniversario las autoridades y los vecinos miran "con esperanza y compromiso el futuro de la localidad”, apostando fuertemente a sostener un esquema de labor mancomunada junto al municipio, los ciudadanos y los empresarios inversores. El Gobernador garantizó que desde su estructura de gestión se continuarán generando las condiciones de previsibilidad jurídica y fiscal necesarias para atraer capitales a los distintos sectores económicos, asegurando de este modo la creación de más puestos de trabajo para las familias itateñas.

Una vez concluidos los discursos oficiales, la celebración popular en Itá Ibaté continuó con un gran despliegue en la vía pública. Vecinos y visitantes disfrutaron del tradicional desfile cívico-militar, el cual contó con la participación activa de las delegaciones de las instituciones educativas de la zona, efectivos de las fuerzas de seguridad, cuerpos de bomberos y diversas agrupaciones tradicionalistas a caballo, configurando una verdadera jornada de fiesta familiar, civismo y profunda emoción compartida.