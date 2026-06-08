Autovía 12 Corrientes: Juan Pablo Valdés le puso fecha al reinicio de la obra

En un diálogo con los medios en el Salón Amarillo, el gobernador Juan Pablo Valdés anunció que las obras de la Autovía de la Ruta Nacional 12 se reactivarán el próximo 20 de junio con el reacomodamiento de equipos, estimando que el 1 de julio los trabajos iniciarán "con fuerza" bajo un plazo de finalización de un año.

Además, el mandatario ratificó que Corrientes avanzará por la vía judicial ante la Corte Suprema por la "clara discriminación" en las regalías de Yaciretá.

Las fechas clave para el reinicio de la Autovía de la Ruta 12

En materia de infraestructura vial, el gobernador Juan Pablo Valdés trajo certezas y fechas concretas sobre la paralizada traza de la Autovía de la Capital. El mandatario confirmó gestiones exitosas ante el Ministerio del Interior de la Nación y las autoridades de la firma adjudicataria, revelando un cronograma de regreso de las maquinarias al terreno.

"Lo que hablamos con la empresa constructora de la autovía de la ruta 12, es que va a estar comenzando el 20 de junio los primeros trabajos y reacomodando equipos y el 1 de julio, la obra va a estar comenzando con fuerza", detalló el gobernador.

Asimismo, adelantó que harán "el anuncio formal junto a la empresa y esta es una novedad porque en principio tendría un año para la finalización".

Para viabilizar este desbloqueo, el Gobierno nacional debió sanear el frente financiero con la corporación civil . "En este momento se ha saldado la deuda que tenía la Nación con la empresa constructora. Se le ha propuesto un flujo de fondos para que la obra se termine en un año", comentó Valdés, reconociendo al ministro del Interior, Diego Santilli, por comprometer a sus equipos técnicos en resolver este problema de primera mano. "Agradecemos la buena predisposición y la comunicación que estamos teniendo para que esta obra".

Pulseada judicial por Yacyretá: "Hay una discriminación clara"

Por otra parte, el gobernador abordó el conflicto energético que Corrientes mantiene con la administración central respecto de los recursos generados por la represa binacional. Tras dar por concluidas las mesas de negociación directa en Buenos Aires al considerarlas una dilación, confirmó que la Provincia buscará un veredicto definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"La discusión se dilató y nos parecía una falta de respeto volver a pedirle a la Justicia un plazo más cuando en realidad los papeles ya están todos sobre la mesa", argumentó.

"Vamos a continuar por la vía judicial y que la Justicia determine que es una discriminación clara de las tarifas que le realizan a Corrientes. A Entre Ríos le pagan más dinero por las mismas regalías de la represa que compartimos con ellos. Y también a Misiones le pagan más dinero".

Valdés conclutó este tema diciendo que "ese reclamo lo tenemos que resolver. Es dinero que nosotros lo podemos volcar en obra, en el apoyo a nuestra industria".

El laberinto de la "fórmula polinómica" y el costo ambiental

El nudo de la presentación correntina radica en los algoritmos de liquidación que emplea la Secretaría de Energía de la Nación. El Gobernador recordó que el planteo técnico fue estructurado originalmente junto al exmandatario Gustavo Valdés y exigió transparencia total en los componentes del cálculo.

"Hay una fórmula polinómica de cálculo de la regalía", explicó el mandatario. "Pero lo que decimos es que la fórmula polinómica calcula mal las mismas regalías de las tres provincias. No puede ser que la regalía de Misiones y de Entre Ríos valgan más plata".

Asimismo, el mandatario refrescó el enorme sacrificio ecológico que hizo la provincia para viabilizar el complejo hidroeléctrico: "Una provincia que no solamente ha brindado el recurso para que la represa de Yacyretá se asiente, sino que también hemos brindado nuestras reservas naturales para poder completar el llenado del lago del Yaciretá (...) poniendo, como seguro, nuestras reservas naturales, reservas naturales que estamos esperando también que Yacyretá nos acompañe y cumpla lo que habían firmado". Aseguró que recuperar esos fondos legítimos permitirá "continuar industrializando la provincia, mejorando nuestras tarifas eléctricas".

Alerta por la avenida 3 de Abril y el futuro de la Hidrovía

Finalmente, el jefe de Estado justificó de forma pormenorizada la estrategia legal de haber presentado una medida cautelar ante el esquema de privatización y concesión de los corredores nacionales que ensaya el Ejecutivo central, resguardando de forma exclusiva el patrimonio vial de la Capital correntina.

"Nosotros planteamos una medida cautelar. No porque estemos en desacuerdo con la privatización del tramo", dijo Valdés y aclaró "que estamos en desacuerdo porque dejaron a la avenida 3 de Abril fuera de la concesión", sentenció de forma tajante.

"Todos los que transitan del puente Belgrano y conocen la avenida 3 de Abril saben que esta soporta todo el mismo tránsito que soporta el corredor Belgrano", dijo el mandatario.

Para cerrar el encuentro, dedicó palabras al debate de las vías navegables, urgiendo al Gobierno nacional a acelerar los procesos de modernización.

"La hidrovía es sumamente necesaria. Nosotros necesitamos que se deje de dar vueltas sobre este tema, que la hidrovía sea una realidad que se trabaje, que los barcos fluyan y que la ley de cabotaje también salga para acompañar a esta logística de alta calidad que transita por el río y que nos permite a nosotros ser competitivos. El secreto está en el río y tenemos que mirarlo de cerca", concluyó