Turismo en Corrientes: de qué se trata el proyecto para el corredor de 15 municipios

En el marco de una jornada que congregó a jefes comunales, funcionarios provinciales y operadores del sector privado, se puso en marcha de forma oficial la primera Mesa Técnica del Corredor Gran Corrientes. El espacio de gestión, integrado por 15 municipios de la región periurbana, busca unificar criterios e infraestructuras para consolidar una oferta integrada de destinos que capte el flujo de visitantes que arriba a la provincia.

El encuentro fundacional tuvo como escenario el Centro Cultural y Religioso “Tupasy” de la costanera y estuvo liderado por el intendente capitalino, Claudio Polich, junto al ministro de Turismo de la Provincia, Juan Enrique Braillard Poccard.

Durante la apertura, Polich descartó las fórmulas tradicionales de promoción genérica y exigió a los equipos técnicos enfocar los esfuerzos en la construcción de valor simbólico a partir de la identidad local de cada localidad, paraje y pueblo que integra el anillo metropolitano.

Tradición, microturismo y la construcción del relato

Para el jefe comunal de la Ciudad de Corrientes, el éxito competitivo del corredor no radica en emular los grandes centros recreativos nacionales, sino en estructurar una oferta basada en la singularidad antropológica e histórica de la región.

"Dependerá de cómo construyamos el relato, de cómo vayamos imaginándonos y pensando en la persona que llega hasta ese lugar en búsqueda de una historia. La gente quiere saber cómo pensamos, cómo sentimos, cómo festejamos y qué interpretación hacemos de las cosas. La idea es interactuar con las localidades cercanas porque las cuestiones culturales, religiosas y gastronómicas nos permiten desarrollarnos, pensando no en un turismo masivo, sino en un turismo de grupos reducidos, de 15 o 20 personas, que quieren conocer cómo vivimos", argumentó Claudio Polich.

Bajo esa premisa de baja escala y alto impacto comercial, municipios como Riachuelo —representado por su intendente Nicolás Tejo— y el municipio de Manuel Derqui —bajo la gestión del comisionado interventor Fabián Gutiérrez— articularon mesas de debate para trazar un inventario del patrimonio arquitectónico, paisajístico y culinario que permanece fuera de los catálogos tradicionales.

La Capital como puerta de acceso y centro de distribución

El esquema estratégico diseñado por la Mesa Técnica asigna a la ciudad de Corrientes el rol de puerta de ingreso y nodo distribuidor del flujo de viajeros, apalancándose en su superior conectividad aérea, terrestre y su capacidad hotelera instalada. Al respecto, el secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Corrientes, José Sand, remarcó la necesidad de que los centros de informes de la Capital unifiquen de forma digital las bases de datos de las 14 comunas del interior adheridas.

"Tenemos que contar con toda la información actualizada de los demás municipios para que, entre todos, podamos promocionar este corredor como un gran paquete turístico integrado", explicó el funcionario capitalino, destacando que la diversidad de propuestas —que mixtura las playas urbanas con circuitos históricos rurales— es la principal fortaleza para traccionar el gasto turístico directo hacia las economías de cercanía.

La agenda de trabajo aprobada para el mediano plazo contempla el financiamiento de proyectos vinculados al fortalecimiento del turismo religioso, el trazado de circuitos históricos autoguiados, la optimización de los sistemas regionales de señalética vial e informativa, y el estímulo a las experiencias vinculadas a la gastronomía con sello de origen y naturaleza, buscando dinamizar el empleo joven en el Gran Corrientes.