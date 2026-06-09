Cuqui Calvano presentó proyectos para fortalecer la causa Malvinas en Corrientes

El diputado provincial Hugo "Cuqui" Calvano (CC-ARI) presentó dos proyectos de ley destinados a fortalecer la causa Malvinas en Corrientes y convertirla en una política de Estado sostenida en el tiempo.

Las iniciativas, que ya tomaron estado parlamentario en la Cámara de Diputados, proponen por un lado la adhesión de la provincia a la Ley Nacional N.º 27.671, que establece la capacitación obligatoria y permanente sobre la Cuestión Malvinas para quienes integran la función pública.

Por otro lado, también propone la adhesión a la Ley Nacional N.º 20.561, que instituye el 10 de junio como Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico.

"La defensa de la soberanía no se agota en los discursos ni en la diplomacia. También se construye todos los días a través de la educación, la memoria y el compromiso de la sociedad", sostuvo Calvano.

La primera propuesta busca que los agentes de los distintos poderes del Estado provincial accedan a formación específica sobre los aspectos históricos, jurídicos, políticos y geopolíticos vinculados al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, incorporando además contenidos relacionados con la participación de los correntinos en el conflicto de 1982.

La segunda iniciativa apunta a consolidar la conmemoración del 10 de junio en todas las instituciones educativas de la provincia, promoviendo actividades que fortalezcan la conciencia soberana y el conocimiento de la causa Malvinas entre las nuevas generaciones.

"Una política de Estado es aquella que trasciende gobiernos y partidos políticos. Queremos que la causa Malvinas siga viva en las aulas, en las instituciones y en la comunidad, para que las futuras generaciones comprendan su importancia y la hagan propia", afirmó el legislador.

Calvano destacó además que numerosas provincias argentinas ya avanzaron en la adhesión a la Ley Nacional de Capacitación sobre Malvinas y consideró que Corrientes debe sumarse a ese proceso desde una mirada propia, vinculada a su historia, a sus excombatientes y a su compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Ambos proyectos fueron girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General para su análisis.