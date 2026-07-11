Juan Pablo Valdés inauguró la Fiesta Provincial del Locro en Curuzú Cuatiá

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó la apertura de la 5° Fiesta Provincial del Locro en Curuzú Cuatiá, donde reafirmó el respaldo del Gobierno provincial para potenciar el crecimiento del evento y avanzar en su reconocimiento como Fiesta Nacional.

La inauguración se llevó a cabo en el corsódromo "La Sucursal del Cielo", escenario que durante tres jornadas reúne a cocineros, artesanos, emprendedores, artistas y miles de visitantes en una de las propuestas gastronómicas más convocantes del calendario correntino.

Durante su discurso, Valdés destacó el crecimiento que experimentó la celebración y puso en valor la infraestructura con la que cuenta el predio para albergar un evento de estas características.

En ese marco, el mandatario ratificó el compromiso del Gobierno provincial para acompañar la postulación de la fiesta al máximo reconocimiento nacional. "Todos juntos vamos a trabajar para que esto sea posible porque realmente vienen haciendo un trabajo enorme", expresó.

Asimismo, sostuvo que la fiesta representa mucho más que un encuentro gastronómico y remarcó el impacto que genera sobre la economía local. "Más allá de verlo como una fiesta, creo que es una oportunidad para muchos", afirmó, en referencia al movimiento que genera para emprendedores, artesanos, artistas y trabajadores de distintos rubros.

En el tramo final de su mensaje, el gobernador apeló a una comparación con el tradicional plato patrio para destacar el trabajo colectivo. "Así como el locro lleva todos los ingredientes para generar esa comida típica tan rica, yo quiero decirles que para ser una gran provincia necesitamos de cada uno de ustedes y que cada uno trabaje, que empuje desde el lugar que toque", manifestó.

Acompañaron al gobernador el ministro secretario General, Juan Pablo Fornaroli; el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard; el ministro de Seguridad, Adán Gaya; y el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen.

La apuesta de Curuzú Cuatiá

Por su parte, la intendenta Verónica Espíndola dio la bienvenida a las autoridades y a las familias presentes, destacando el valor histórico de Curuzú Cuatiá como el primer pueblo patrio fundado por Manuel Belgrano.

"Esta fiesta es el reflejo exacto de esa hermandad. Es la familia unida alrededor del fuego, el abuelo que le enseña al nieto los secretos gastronómicos de la leña y de la espera", expresó.

La jefa comunal repasó además los 19 años de historia del encuentro gastronómico y destacó el crecimiento que tuvo hasta convertirse en una Fiesta Provincial.

"Vemos que esa semilla se convirtió en un pilar cultural indiscutible de toda la provincia de Corrientes. El desafío que compartimos ahora con toda la comunidad es enorme: consolidar este crecimiento, potenciarlo y lograr que Curuzú Cuatiá sea un faro turístico definitivo en el mapa nacional", señaló.

Finalmente, Espíndola agradeció el acompañamiento del sector privado, de los trabajadores municipales y de los cocineros que participan de la fiesta, y aseguró que el crecimiento del evento es fruto del trabajo conjunto entre la comunidad y el Estado.