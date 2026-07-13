Plus para municipales: este martes 14 comienza el pago en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes informó que este martes 14 de julio comenzará el pago del plus para los trabajadores municipales de planta permanente, contratados y agentes Neike, de acuerdo con el cronograma establecido.

Los empleados bancarizados tendrán el monto depositado en sus respectivas cuentas bancarias durante la jornada del martes, por lo que podrán disponer del dinero a través de los cajeros automáticos habilitados.

En tanto, los agentes Neike no bancarizados deberán cobrar de manera presencial en la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269, en el horario de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

El cronograma para este grupo será el siguiente:

Martes 14 de julio: DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 .

DNI terminados en . Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

Por otra parte, los Neike bancarizados que aún no cuenten con tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla en la sucursal del Banco de Corrientes, ubicada en avenida Teniente Ibáñez 1826, respetando el mismo cronograma de terminación de DNI.