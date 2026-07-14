A caballo, Juan Pablo Valdés llegó a la Basílica de Itatí

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó este martes de la tradicional peregrinación de San Luis del Palmar a la Basílica de Itatí, una de las expresiones de fe más emblemáticas de la provincia que cada año reúne a miles de devotos de la Virgen de Itatí.

Tras completar el recorrido junto a los peregrinos, Valdés destacó el profundo significado espiritual y cultural de esta manifestación religiosa, que forma parte de la identidad correntina.

"Contento de haber llegado y compartir con un grupo tan lindo de peregrinos. Escuchamos tantas historias, agradecimientos a la Virgen y sentimos profundamente las raíces de Corrientes, que se sostienen en la fe y en las tradiciones", expresó el mandatario al arribar a Itatí.

Durante el trayecto, el gobernador señaló que la peregrinación refleja la profunda devoción de los correntinos y recordó que muchas personas realizan el recorrido para agradecer, pedir por la salud de sus seres queridos o cumplir promesas. "Cuando uno escucha historias tan conmovedoras, realmente reconforta el alma. La gente viene caminando, a caballo o en carreta, como puede, pero siempre con el objetivo de cumplir su promesa y llegar hasta la casa de nuestra Madre María", sostuvo.

El intendente de Itatí, Francisco Romero, resaltó el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial para recibir a los miles de peregrinos que llegaron a la localidad. "Somos los dueños de casa y tenemos la responsabilidad de recibir a cada peregrino de la mejor manera posible. El pueblo colabora en todo momento y el trabajo conjunto con el Gobierno provincial resulta fundamental para la organización y la logística de un evento de esta magnitud", afirmó.

Testimonios de los peregrinos

Entre los miles de fieles estuvo Antonio Blanco, quien aseguró que participa de la peregrinación desde hace más de veinte años y destacó la presencia del gobernador."Es un placer que nos acompañe porque es una demostración de unidad y fe", manifestó.

También Lilia Ávalos, cuya familia acompaña a los peregrinos desde hace más de tres décadas, expresó que la celebración representa una tradición que atraviesa generaciones y valoró el acompañamiento de las autoridades provinciales.

Por su parte, Juliana, integrante de la agrupación tradicionalista La Amistad, contó que realizó todo el recorrido a caballo junto a un grupo de amigos para cumplir una promesa.

Una tradición que busca el reconocimiento de la UNESCO

El cierre de la jornada estuvo marcado por el mensaje del padre Cristian, sacerdote de la Basílica de Itatí, quien destacó el espíritu de hospitalidad y fraternidad que caracteriza a la peregrinación.

La tradicional peregrinación de San Luis del Palmar a Itatí, que actualmente impulsa su reconocimiento ante la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, volvió a reunir a miles de personas y reafirmó el lugar que ocupa la fe mariana como uno de los pilares de la identidad y la cultura de Corrientes.