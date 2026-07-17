Plus de Refuerzo en Corrientes: así es el cronograma de pago para estatales

El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma para el pago del Plus de Refuerzo de julio. El beneficio es de $100 mil y alcanza a trabajadores activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

El pago se organizará según terminación de DNI y el sábado 18 estará disponible en cajeros para los agentes que cobran el lunes 20 (0 y 1). Podrá retirarse a través del Banco de Corrientes y también estará acreditado en el homebanking de las cuentas sueldo.

Cronograma de pago

Lunes 20: 0 y 1 (disponible desde el sábado 18 a través del homebanking y de los cajeros automáticos).

Martes 21: 2 y 3.

Miércoles 22: 4 y 5.

Jueves 23: 6 y 7.

Viernes 24: 8 y 9.

Desde el Ejecutivo recordaron que este adicional integra el ingreso salarial mensual junto con el haber y el Plus Unificado.