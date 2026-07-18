Llegó la hora del recambio para las 14 turbinas soviéticas de Salto Grande

n Salto Grande en el curso medio del río Uruguay, a 15 kilómetros al norte de Salto en Uruguay y de Concordia en Argentina, es la primera central hidroeléctrica binacional de América Latina. Se administra de manera conjunta por los dos países y una parte de sus excedentes queda, en el caso argentino, en la provincia de Entre Ríos. Construida en 1974, sus 14 turbinas tienen más de 50 años y una curiosidad: fueron fabricadas por la extinta Unión Soviética. Son 14 y ha llegado el tiempo de reemplazo, lo que ha movilizado a distintos interesados del mundo. Cada turbina sale aproximadamente unos US$ 50 millones. En el interín hay una queja permanente de la provincia de Entre Ríos. El tema es que a diferencia de Yacyretá, a la que se le reconoce US$ 28 el megavatio, a Salto Grande, que es el 4% de la energía en Argentina y el 50% en Uruguay, le pagan US$ 19. Precisamente, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, reveló que el gobierno provincial, aliado de Javier Milei, prepara una nueva demanda contra el Gobierno nacional por las diferencias en las liquidaciones de excedentes de fondos de Salto Grande, “originadas en las sucesivas resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación, que deprimieron el precio que se le reconocía a la represa”. Uno de sus directores de la Comisión Mixta que maneja la represa, José Carlos Chagas, refuerza esa necesidad para planes de la provincia como un sistema de riego comunitario, eficiente y sustentable que cuenta con el aval del gobernador Rogelio Frigerio.



No es un secreto que el Grupo Roggio aspire a quedarse con Aysa, cuya privatización avanza a pasos acelerados. La firma participó en el Acueducto Gran Tulúm (San Juan), el Acueducto San Javier (Santa Fe), la Planta Potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, y la optimización de la Planta Depuradora Sur de Salta. La novedad es que acaban de ser elegidos para la obra de Refuncionalización Integral del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Córdoba, financiada por la Corporación Andina de Fomento. Y resultaron la mejor oferta del proyecto Juliaca IV, en Perú, financiado por el BID, que abarca a 370.000 habitantes y comprende la construcción de reservorios, 470 kilómetros de redes de agua potable, 400 kilómetros de redes cloacales , estaciones de bombeo y 30.000 conexiones domiciliarias.



De 53 años, Francisco Idoyaga Molina, se confiesa un fanático de la miel, tal vez por un padre que le enseñó el arte de la apicultura y la fascinante vida de las abejas. Así se relacionó con apicultores que producen miel en praderas de alfalfa y trébol blanco para el desarrollo de su marca Alquimia, de miel pura cremosa que se presenta en blíster de 25 gramos como un snack saludable que se distribuye en hoteles, colegios y aerolíneas. ¿El próximo paso?: sumar nuevos mercados de exportación , “en lo que es un salto en valor agregado en una Argentina que exporta miel a granel”, señala Idoyaga Molina, que ya envía su miel premium a Estados Unidos.



"Hay un problema: los sistemas de energía necesarios para operar los centros de datos para la Inteligencia Artificial (IA) no pueden seguir el ritmo al que se están construyendo, por la falta suficiente de energía. Ese desajuste se está convirtiendo en uno de los mayores riesgos ocultos para el crecimiento de la infraestructura de IA en toda la región", la advertencia llegó desde la líder finlandesa Wärtsilä que desarrolló sistemas de energía flexibles. Hoy la demanda de IA supera la expansión de la red eléctrica.



Jean Del Pino,quien luego de una carrera en compañías multinacionales como Samsung y Pernod Ricard co-fundó Guayerd, para formar talento y promover la inclusión laboral en roles tecnológicos, y recientemente abrió Commit una academia para acortar la distancia entre la intención de emprender y la capacidad de ejecutar. Se basa en el concepto de “fundadores enseñando a fundar”, y combina formación enfocada en la acción, mentoría y una comunidad activa de pares.